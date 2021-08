Trong tháng 8, đơn thư bạn đọc tập trung nhiều đến việc thu hồi đất. Có nơi không đúng thẩm quyền, có nơi chưa thực hiện xong nghĩa vụ đã tiến hành thu hồi đất dẫn đến tình trạng đơn thư kéo dài.

1- Ông Đào Văn Trí, tại Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng, gửi đơn phản ánh về việc có dấu hiệu sai phạm của cán bộ xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải phòng trong việc giải phóng mặt bằng. Ông đã nêu cụ thể 17 dấu hiệu sai phạm, đặt câu hỏi vậy liệu cán bộ xã này có sân sau không, có người chống lưng không? Có phải huyện và thành phố biết nhưng vẫn cố dùng những con người này để phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố là giải phóng mặt bằng Bắc Sông Cấm bằng được cho xong không?..

2- Ông Văn Tuấn, ngã ba Đoàn Thị Điểm, phường An Lộc, thị xã Bình Long, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước, tiếp tục làm đơn tố cáo các cá nhân ở địa phương đã gây ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý hành chính nhà nước diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum. Đó là các cán bộ từng là lãnh đạo tại UBND, các phòng ban trực thuộc, chi Cục thuế huyện...Hàng loạt các sai phạm trên địa bàn đã được minh chứng trong kết luận 03/KL- TTr do Thanh tra tỉnh Kon Tum ban hành...

3- Ông Lê Văn Bảy, xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, gửi đơn kêu cứu về việc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Nguyên, xác định không đúng mục đích sử dụng đất, loại đất xác định sai diện tích thu hồi trên thực tế, áp dụng sai chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng sau thu hồi đất. Cụ thể gia đình ông có 2 thửa đất bị thu hồi làm dự án đường Huống Thượng - Chùa Hang. Đất đai của gia đình có nguồn gốc sử dụng ổn định do bố mẹ cho. Trong khi chưa thống nhất đại diện UBND TP Thái Nguyên, Trung tâm phát triển quỹ đất...vẫn tiếp tục đề nghị ông nhận tiền bàn giao mặt bằng khi quyền lợi, lợi ích gia đình chưa được đảm bảo...

Thu hồi đất không đúng quy định của pháp luật

4- Bà Nguyễn Thị Phương Hiền, trú tại tổ 4 phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, gửi đơn thư qua đường email, Nội dung vụ việc: Bà phản ánh 7 nội dung tiêu cực của ông Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Đăk Nông, Tổng công ty dịch vụ viễn thông – Tập đoàn BCVT Việt Nam VNPT. Trong đó có các nội dung như bổ nhiệm người thân sai qui đinh; chiếm dụng tiền của cán bộ công nhân viên; sử dụng tài sản công sai mục đích… Đơn thư của bà chúng tôi đã có công văn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

5- 8 hộ dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên gồm: Ngô Thị Lan; Bùi Công Thành; Ngô Thị Oanh, Lý Văn Hợp; Bùi Công Thịnh; Hà Thị Tàu, Ngô Văn Long; Lý Văn Bẩy, gửi đơn kêu cứu về việc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên chưa bồi thường đủ diện tích thu hồi hoặc xác định không đúng chủ thể quản lý sử dụng đất, không bồi thường cho người dân…các hộ trên đều cho rằng mặc dù đại diện UBND xã và những người liên quan đều khẳng định sẽ làm mọi cách bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân nhưng thực tế không phải như vậy. Họ chỉ nói cho có, nói suông và không thực hiện trên thực tế có khi còn đe dọa cưỡng chế thu hồi.

6- Bà Đặng Thị Hạnh số 54 đường Thanh Lâm, khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, làm đơn kêu cứu về việc chồng bà không may bị tai nạn mất. Ông đã mua 3 hợp đồng bảo hiểm của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Theo bà trong các khoản nêu trong hợp đồng có việc nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trong vòng 180 ngày kể từ ngày xẩy ra tai nạn và trong thời gian hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực...Prudential chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên họ đã không đến làm việc, xác minh và đưa ra những lý do không đúng, họ từ chối và 3 lần gửi thư từ chối thanh toán chi trả quyền lợi tử vong của chồng bà. Việc Prudential không thanh toán chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho chồng bà là không đúng pháp luật, không đúng hợp đồng, cố ý cố tình đưa ra yêu cầu không chính đáng nhằm mục đích không chi trả không thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong.

7 Bà Trần Thị Toàn, ở thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, gửi đơn khiếu nại về việc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An và Công ty Cổ phần Hanvi hợp tác thực hiện dự án Đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, tp Vinh. Họ đã chào mời bà đầu tư vào các dự án do họ chủ trì. Bà đã nộp hơn 71 tỷ đồng. Tuy nhiên những người đại diện là bà Lê Bạch Tuyết và ông Trần Lương Sơn, bà Lê Thị Kim Ngân đã dùng số tiền không đúng với thỏa thuận kế hoạch đầu tư. Bà dã dừng việc chuyển tiền đầu tư và tố giác lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho rằng các ông bà trên đã thực hiện đúng hợp đồng, không có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố.

Các cơ quan chức năng trả lời đơn thư

Cục thuế Hà Nội, gửi công văn phản hồi thông tin của bạn đọc về việc Cục thuế Hà Nội đã thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo khi ban hành phiếu chuyển đến cụ thuế quận Hai Bà Trưng giải quyết là không chính xác, không đúng thẩm quyền, vi phạm nguyên tắc tố cáo...

Về việc này Cục thuế TP Hà Nội cho rằng theo các căn cứ pháp lý, chức năng nhiệm vụ thì Chi cục thuế và các Đội Kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người nộp thuế thuộc phạm vi do mình quản lý do vậy chuyển thư đến Chi Cục thuế Quận Hai Bà Trưng để giải quyết là đúng chức năng nhiệm vụ, đúng qui định của luật tố cáo...

Ban Bạn đọc