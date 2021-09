Thông qua đường dây nóng và hộp thư điện tử của Báo VietNamNet, nhiều người dân đang sinh sống tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM bày tỏ mong muốn sớm nhận được gói hỗ trợ của thành phố.

Anh N. ở trọ trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Thị Kỉnh, ấp 3, xã Phước Kiển. Anh cũng giống như nhiều người dân trong khu trọ, thất nghiệp đã 3 tháng nay. Trước đó, họ là công nhân trong khu chế xuất Tân Thuận, hoặc là lao động tự do, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Người dân mướn trọ tại đây đều là lao động nhập cư, cuộc sống ở quê quá khó khăn nên họ phải tìm đường lên thành phố mưu sinh. Không may trúng mùa dịch bệnh, cuộc sống chật vật. Tiền mướn phòng trọ mỗi tháng dao động khoảng 2,2-2,5 triệu đồng, dù đã được giảm bớt.

"Trong khu trọ của chúng tôi còn có một sản phụ mới sinh khoảng 1 tháng, cuộc sống khốn khó đủ bề, đứa nhỏ không đủ sữa để bú. Vậy mà từ đầu mùa dịch đến nay, chúng tôi không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào. Chúng tôi biết lấy gì để sống?", Anh N. bức xúc.

Người dân đợi nhận phát quà hỗ trợ ở Hà Nội

Một bạn đọc khác đang ở trọ trong hẻm 1328 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Phước Kiển phản ánh, nhiều hộ dân trong hẻm gặp khó khăn nhưng chưa nhận được hỗ trợ của địa phương.

"Chúng tôi đã ở yên trong nhà để ủng hộ thành phố chống dịch, nhưng chúng tôi không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào của chính quyền địa phương. Từ đầu dịch đến nay, chúng tôi sống lay lắt nhờ sự hỗ trợ không thường xuyên của các nhà hảo tâm. Cuộc sống túng quẫn quá rồi", bạn đọc ở trọ trong hẻm 1078 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển cũng thắc mắc vì chưa nhận được gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

Phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Lê Quốc Khanh, Chủ tịch UBND xã Phước Kiển để tìm hiểu sự việc nhưng chưa được hồi âm.

Khánh Hòa

