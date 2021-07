Đơn thư bạn đọc cuối tháng 7/2021

Nửa cuối tháng 7, tuy tình hình dịch bệnh căng thẳng nhưng các đơn thư vẫn tiếp tục được gửi đến cầu cứu hoặc phản ảnh một số bức xúc như đất đai, nhà đất và các sai phạm trong lĩnh vực pháp luật...

1- Ông Tạ Thái Sâm, sinh năm 1979 ở Hàng Đào (cổng sau 29 Lương Văn Can) thuộc phường Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội phản ánh tại nhà số 30 Hàng Đào, có 05 hộ dân sinh sống thường đi cổng 29 Lương Văn Can. Hiện có nhà ông Nguyên (đã mất) và bà Lan (vợ ông Nguyên) đã tiến hành nâng tầng làm thêm tầng 3 lên trên tầng 2 (đã có từ trước), tầng 1 là sân chung và phía trên có giếng trời lấy sáng của một số hộ dân trong ngõ.

Đây là việc xây dựng trái phép đã được UBND phường Hàng Đào chỉ rõ và tiềm ẩn nguy cơ rất cao mất ổn định về kết cấu công trình phía bên trên do toàn bộ tường bên dưới tầng 1 đã cũ nát (có ảnh chụp kèm theo), việc thêm tầng sẽ có tải trọng lớn dẫn đến sập nhà và phần sân thượng bên ngoài gây mất an toàn, có thể thiệt hại đến tài sản, tính mạng con người các hộ dân sinh hoạt bên dưới tầng 1 (lối đi và chỗ để xe máy, bếp). Về việc này, ông đã có các Đơn kiến nghị phản ánh khẩn cấp gửi tới chính quyền các cấp (UBND phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm…).

2- Ông Nguyễn Sinh Tài ở Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai (Gửi đơn thư qua email), yêu cầu khởi tố vụ án vì một số cán bộ cố ý làm trái quy định pháp luật trong quản lý đất đai, thậm chí gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Ông đã gửi đơn tố giác tội phạm đến: Toà án Tp Biên Hoà, VKS Biên Hoà, Toà Án Tỉnh Đồng Nai, VKS Tỉnh Đồng Nai, Ban Nội Chính tỉnh Đồng Nai, UBKT Tỉnh Uỷ Đồng Nai, Công An Tỉnh Đồng Nai...

Theo ông, đến nay các cơ quan thuộc tỉnh Đồng Nai chậm trễ xử lý dẫn đến những phán quyết sai lầm của toà án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mẹ ông là bà Nguyễn Thị Lục. Hơn thế nữa, trong thời gian chờ toà án cấp cao, VKS cấp cao xem xét kháng nghị, phát hiện việc doanh nghiệp đang triển khai dự án, san lấp mặt bằng chưa được cấp phép và ông đã trình báo chính quyền điạ phương P. Tân Hiệp, UBND TP Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai can thiệp ngăn chặn giữ nguyên hiện trạng thì nhận được cuộc gọi diện thoại hăm doạ đòi chém giết đến mạng sống cuả ông. Hiện gia đình ông đã trình báo công an điạ phương nơi cư trú can thiệp bảo vệ.

3- Bà Vương Thùy Linh, đường số 7, KĐT Phú Lộc 1, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, gửi đơn cầu cứu về việc Công ty cổ phần Trần Thái, Cam Ranh liên tục phát hành thông báo buộc chủ sở hữu phải tiếp tục đóng tiền và ép nhận bàn giao căn hộ, nếu chủ sở hữu không thực hiện đóng tiền còn lại, Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh sẽ tiến hành lập biên bản bàn giao nhà online, đồng thời bàn giao vắng mặt. Bà cho rằng Công ty không tôn trọng chủ sở hữu đã tự ý thay đổi thiết kế, bố cục dự án, chất lượng nội thất, trang thiết bị công trình và cắt bỏ các công trình tiện ích đi kèm dự án.

4- Ông Văn Tuấn, ngã ba Đoàn Thị Điểm, phường An Lộc, thị xã Bình Long, TP Đồng Xoài, Bình Phước, làm đơn tố cáo các cá nhân ở địa phương đã gây ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý hành chính nhà nước diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum. Đó là các cán bộ từng là lãnh đạo tại UBND, các phòng ban trực thuộc, chi Cục thuế huyện... Hàng loạt các sai phạm trên địa bàn đã được minh chứng trong kết luận 03/KL- TTr do Thanh tra tỉnh Kon Tum ban hành...

5- Bà Nguyễn Thị Tâm, ở Tịch Điền, Ba Đình, Thanh Hóa, cũng đã gửi đơn và cầu cứu như một số cá nhân khác về việc Công ty cổ phần Trần Thái, Cam Ranh liên tục phát hành thông báo buộc chủ sở hữu phải tiếp tục đóng tiền và ép nhận bàn giao căn hộ, nếu chủ sở hữu không thực hiện đóng tiền còn lại, Công ty cổ phần Trần Thái, Cam Ranh sẽ tiến hành lập biên bản bàn giao nhà online, đồng thời bàn giao vắng mặt. Bà cho rằng Công ty không tôn trọng chủ sở hữu đã tự ý thay đổi thiết kế, bố cục dự án, chất lượng nội thất, trang thiết bị công trình và cắt bỏ các công trình tiện ích đi kèm dự án...

Ban Bạn đọc