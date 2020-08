Gần đây Facebook em có một tài khoản gửi lời mời kết bạn. Em ấn đồng ý thì sau đó vài ngày, tài khoản này liên tục gọi cho em. Khi em hỏi "Ai đấy" thì họ không trả lời, sau đó gửi nhiều clip nhạy cảm qua tin nhắn.

Gần đây Facebook em có một tài khoản gửi lời mời kết bạn. Em ấn đồng ý thì sau đó vài ngày, tài khoản này liên tục gọi cho em. Khi em hỏi "Ai đấy" thì họ không trả lời, sau đó gửi nhiều clip nhạy cảm qua tin nhắn. Xin hỏi hành vi của người này có vi phạm pháp luật không ạ?

Luật sư tư vấn:

Hành vi của người gửi ảnh nhạy cảm như ảnh dâm ô, đồi trụy cho bạn trên mạng xã hội là vi phạm vi phạm pháp luật.

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐCP về quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng theo điểm b Khoản 1 Điều 5 về các hành vi bị cấm:

“Điều 5. Các hành vi bị cấm

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;”

Nhà nước ta nghiêm cấm việc lợi dụng internet và dịch vụ thông tin nhằm vào mục đích tuyên truyền, kích động dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hành vi trên có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP có quy định

Điều 102. Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

g) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác;

Hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm trụy theo Điều 326 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

“1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm...”

Như vậy, để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này thì phía bên người kia phải xác định về hành vi vi phạm có số lượng lớn hoặc phổ biến cho nhiều người hay đã bị xử phạt hành chính về cùng hành vi này mà chưa được xóa án tích thì ngươì kia mới bị khép vào tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì bạn có thể nộp đơn tố cáo hành vi tội phạm của người này tại cơ quan công an. Để thuận tiện cho việc điều tra, bạn nên nộp đơn kèm theo những chứng cứ về hành vi hoặc trình báo tại cơ quan có thẩm quyền như trên.

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc