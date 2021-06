MS 2021.147

Không chỉ sống cảnh cuối đời trong căn nhà dột nát, có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào, vợ chồng ông Quốc còn mang nỗi đau về những người con bệnh tật, điên dại.

Người con trai cả vừa dứt những cơn điên dại sau một quãng thời gian dài chạy chữa thuốc thang thì con trai thứ hai lại rơi vào tình trạng thường xuyên “nổi khùng”, quấy phá khắp nơi. Thêm vào đó, cô con gái út cũng bệnh tật triền miên khiến gia đình ông Nguyễn Quốc Lộc (72 tuổi) và bà Lê Thị Lộc (70 tuổi), trú tại thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) lâm vào tình cảnh hết sức bi đát.

Vợ chồng ông Lộc buồn rầu vì gia cảnh ngặt nghèo, con cái đổ bệnh bất ngờ.

Ông bà có 3 người con gồm: Nguyễn Thanh Sơn (SN 1979), Nguyễn Thanh Hà (SN 1983) và Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1993).

Năm 17 tuổi, Sơn đổ bệnh tâm thần, quấy phá khắp nơi. Sau hai năm chạy chữa, Sơn dần khỏi bệnh, lập gia đình, hiện sống cùng vợ ở ngoài Bắc.

Niềm vui của vợ chồng ông Lộc chưa kéo dài được bao lâu thì đến năm 2002, con thứ hai lại tiếp tục đổ bệnh với những biểu hiện giống người anh trai trước đó, nhưng Hà nặng hơn rất nhiều.

"Mỗi khi lên cơn là Hà đập phá mọi thứ, gặp ai chém đó. Nó cũng thường xuyên đi lang thang rồi vào các nghĩa trang đập phá mồ mả, buộc gia đình phải thuê thợ hàn làm cái lồng sắt nhốt lại”, ông Lộc kể lại.

Khi vợ chồng ông còn khỏe mạnh, còn làm ra tiền thì gửi Hà ở Trung tâm chữa bệnh - giáo dục LĐXH (thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh), mỗi tháng chi phí hơn 1 triệu đồng. Giờ gia đình buộc phải đưa Hà về vì không đủ điều kiện để chi trả.

20 năm trời đứa con trai thứ hai Nguyễn Thanh Hà phải ở trong lồng sắt.

Nghĩ rằng con cái thay nhau đổ bệnh là do phần đất làm nhà ở đã "phạm vào điều kị” nên vợ chồng ông Lộc quyết định dời nhà đi chỗ khác. Không tiền, ông bà đánh liều dựng nhà ngay bên dưới mép đường mòn, gần cầu Khe Trươi để tá túc với hy vọng trời thương sẽ cho những đứa con được khỏe mạnh trở lại.

Dời nhà, đổi vườn đã qua mấy năm trời nhưng đến nay bệnh của Hà vẫn không thuyên giảm, thậm chí nặng hơn.

“Phải nhốt nó trong cũi sắt chứ ra ngoài thì nó phá hết, không những khổ cho gia đình mà liên lụy đến láng giềng. Mọi sinh hoạt cá nhân của nó hai vợ chồng tui phải lo hết. Những ngày động trời nó phá mạnh hơn. Để nó không thể phá lồng sắt được nên phải dùng đến 3 cái ổ khóa, thương nó nhưng buộc phải làm vậy thôi”, bà Lộc nghẹn ngào.

Vì tắm rửa và đút cơm cho Hà mỗi ngày mà cánh tay ông bà hằn đầy những vết sẹo khi những lần Hà lên cơn dại cắn vào.

Ở tuổi gần đất, xa trời, vợ chồng ông Lộc vẫn vất vả chăm con hàng ngày và gánh những trận đòn khi con nổi cơn điên dại.

Anh Nguyễn Tiến Quốc, Thôn trưởng thôn 1, xã Thọ Điền xác nhận, gia đình ông Lộc thuộc diện rất khó khăn trong xã. Ông bà có 3 người con thì cả 3 đều bệnh tật, riêng cô con gái út Nguyễn Thị Kim Lan tuy có nhẹ hơn nhưng cũng phải theo dõi thường xuyên.

“Ngoài nổi khổ về con cái bệnh tật, hai người cũng đã già yếu, tá túc trong ngôi nhà dột nát có nguy cơ bị sập khi mưa bão đến”, anh Quốc thông tin thêm.

"Những con người khốn khổ đó hiện đang sống nhờ vào khoản trợ cấp 1 triệu đồng của nhà nước dành cho 3 người con. Chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi giúp đỡ thêm nhưng không được nhiều. Rất mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để ông bà có điều kiện chăm sóc, chữa bệnh cho các con mình", ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cho biết.

Sỹ Thông

