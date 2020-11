Nối tiếp chuỗi hoạt động thăm tặng đồng bào miền Trung tháng 10 vừa qua, ngày 21/11/2020 Tập đoàn Novaland tiếp tục ủng hộ 350 triệu đồng tiền mặt đến các hộ dân ở 21 xã thuộc huyện Thăng Bình,Quảng Nam.

Ấp áp tình người trong bão lũ

Huyện Thăng Bình là một trong những khu vực trũng thấp của tỉnh Quảng Nam, đợt bão lũ liên tiếp vừa qua khiến rất nhiều cầu, cống trên địa bàn 22 xã, thị trấn của huyện hư hỏng nặng. Nhiều công trình thủy lợi, kênh cấp thoát nước trên địa bàn cũng hư hỏng nặng nề. Hiện tại, 6,7ha lúa của Hợp tác xã Thanh niên chưa thu hoạch bị ngập úng, hư hại. Đời sống người dân càng thêm khó khăn.

Người dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tài trợ từ Tập đoàn Novaland

Nối tiếp chuỗi hoạt động thăm tặng trực tiếp đồng bào miền Trung được tổ chức tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Novaland tiếp tục đến tận nơi ủng hộ 350 triệu đồng tiền mặt đến các hộ dân ở 21 xã thuộc huyện Thăng Bình. Doanh nghiệp mong muốn sự sẻ chia này sẽ giúp bà con địa phương có thêm kinh phí khắc phục hậu quả sau cơn bão, trang trải chi phí trong cuộc sống và thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn.

Đón nhận tấm lòng của Tập đoàn Novaland, bà Phan Thị Nhi - Uỷ viên ban Thường vụ Huyện uỷ - Chủ tịch UBMTTQ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam chia sẻ “Sau đợt bão lũ vừa qua, huyện Thăng Bình chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Nhờ nguồn hỗ trợ từ cấp trên, từ ngân sách và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm ... chúng tôi đã kịp thời phân phát về các hộ dân để bà con có điều kiện khắc phục các thiệt hại đó. Tập đoàn Novaland và báo Thanh Niên đã dành sự quan tâm lớn cho bà con huyện Thăng Bình, tới tận nơi thăm hỏi và trao tặng phần hỗ trợ. Chúng tôi rất vui và cảm ơn tình cảm quý báu này. Điều này đặc biệt ý nghĩa, giúp bà con khắc phục các thiệt hại do bão lũ và có thêm niềm tin yêu cuộc sống.”

Sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ nay càng thêm xơ xác sau đợt mưa lũ, đôi vợ chồng già với đôi mắt buồn khiến ai gặp cũng không nguôi xúc động. Chú Nguyên Tịch (85 tuổi, huyện Thăng Bình) do đau chân nên di chuyển khó khăn và chỉ sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi. Vợ chú - cô Huỳnh Thị Cúc (79 tuổi) nay đã bị liệt do tai biến. Mưa ngập nhiều làm gia đình cô chú gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn.

Cảm động trước sự quan tâm chân thành của Tập đoàn Novaland, chú Tịch chia sẻ: “Quan trọng là cái tình. Quý Công ty đến tận nhà thăm tặng như vậy chúng tôi cảm động lắm. Tình cảm này thật sự quá lớn, tôi sẽ dùng số tiền này để sửa nhà. Lá lành đùm lá rách, chẳng gì bằng lúc hoạn nạn được sẻ chia.”

Lan tỏa yêu thương đến nhiều tỉnh thành trên cả nước

Trước đó, với nguồn kinh phí 15 tỷ đồng đến từ sự đóng góp của nhân viên và ngân sách tập đoàn, hơn 1.000 suất quà thiết thực gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đã được đại diện Novaland trao tận tay bà con các tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Tấm lòng sẻ chia không chỉ dừng lại ở đó, Tập đoàn còn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ nhằm giúp bà con mau chóng khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống, đặc biệt là các em nhỏ sớm ngày được đến trường và an tâm học tập.

Đại diện Tập đoàn Novaland thăm hỏi và trao quà hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Miền Trung

Trong thời gian tới, Novaland sẽ đồng hành cùng Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam ủng hộ hàng tỷ đồng giúp người dân bớt gánh lo toan. Tập đoàn mong muốn hỗ trợ kinh phí giúp các em học sinh nghèo không may chịu ảnh hưởng bởi bão lũ sớm được tới trường và an tâm học tập khi tham gia dự án thiện nguyện “Cặp lá yêu thương” và Chương trình trao học bổng cùng Quỹ Saigon Times Foundation (STF) Phạm Phú Thứ.

Thông qua Chương trình “Nghĩa tình miền Trung”, Novaland cũng sẽ chung tay sẻ chia cùng gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại miền Trung. Tình người ấm áp sẽ tiếp tục được lan tỏa tại nhiều địa phương trên cả nước như hoạt động đồng hành cùng Hội Đồng hương Phú Yên để hỗ trợ người dân nghèo tại Phú Yên sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả của thiên tai và ảnh hưởng dịch Covid-19…

Đại diện Tập đoàn Novaland tại lễ tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng

Tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện là một nét đẹp văn hóa được thực hiện từ những ngày đầu thành lập của Tập đoàn Novaland. Vượt xa hơn những ý nghĩa về vật chất, sự quan tâm, yêu thương này là nguồn cổ vũ tinh thần để giúp các hoàn cảnh khó khăn, kém may may trong xã hội vơi bớt những thiệt thòi và thêm tin yêu cuộc sống. Với nhiều nỗ lực không ngừng để đóng góp tích cực cho cộng đồng, mới đây, Tập đoàn Novaland đã được vinh danh trong lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2020 do Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

Ngọc Minh