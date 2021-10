Ngọc Lê Ninh là nhà khoa học môi trường đồng thời là nhà thơ đa tài. Ông thường viết những bài thơ về môi trường.

Trong đại dịch Covid-19, ông đã sáng tác nhiều bài thơ động viên các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch. Trong đợt dịch bùng phát vừa rồi, mặc dù rất khốc liệt song ông tin chắc với sự chung tay đồng lòng của cả dân tộc, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.

Bài thơ "Bài ca thắng giặc CORONA" của ông đã nhanh chóng được lan toả. Bạn bè quốc tế đã dịch ra nhiều thứ tiếng như: Anh, Nga, Rumani... Vừa qua ông đã phổ nhạc bài thơ và được các nghệ sỹ trong nước tham gia trong MV như: NSƯT Hồng Liên, Trần Tưa, Trần Đại Mýcác ca sỹ Sao Mai như Hiền Anh, Diệu Thúy, Thu Sang, Á hậu Trang Viên... cùng các cháu học sinh trường TH Nguyễn Khả Trạc, Nghĩa Tân tham gia.

Bạn ơi hãy nối tay nhau trái tim cùng hòa lời ca

Cờ Tổ quốc tung bay! Hoa chiến công nở khắp sơn hà

Loài giặc hung Corona! Ta quyết diệt sạch khỏi quê hương

Quân với dân một lòng chung nghĩa tình nặng sâu yêu thương.

Vượt qua bao gian lao trong khó khăn sẻ chia tình hồng

Tổ quốc trong lâm nguy luôn vững tin thêm yêu sự sống

Từ Bắc, Trung vô Nam liên kết đoàn giành đại thành công

Xin chắp tay nguyện cầu thương nhớ người hồn gieo non sông.

Diệt hết Covid! Diệt hết Covid! Ta diệt hết Virus Corona

Đất nước xanh bình yên, sông núi vang nhịp đập lời ca

Vai sát vai hành quân! Bước tiến nhanh dựng xây quê hương đổi mới

Phất cao ngọn cờ thêm ngày vui đại thắng! Tổ quốc rợp trời hoa./.



SONG OF DEFEATING CORONA AGGRESSION

Poetry: Ngọc Lê Ninh (Vietnamese)

Translstor: Linh Vu (American)

Hey friends! Let's join hands and hearts singing the song together

National flags are flying! Victory flowers bloom all over our country

The Corona ferocious invaders! We fiercely decide to wipe them off our homeland

The army and the people wholeheartedly love one another.

Overcome hardships in difficult situations and share pink love

Our country is in danger, always put more trust in love of life

From North, Central to South, we should stick together to get great success

Please, clasp hands praying in memory of souls falling down for our country.

Eliminate Covid! Eliminate Covid! We eradicate the Coronavirus

Our green country being in peace, mountains and rivers echoing with song beats

Shoulder to shoulder march! Accelerate the steps of building innovation for our homeland

Flags raised up high rejoice the great victory day! The country sky is overshadowed by flowers./.

*******