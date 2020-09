Bài thơ: HAI CHIỀU TỔ QUỐC của tác giả Ngọc Lê Ninh đã được nhạc sỹ Trần Ngọc phổ nhạc. Đây là bài hát hay, ca ngợi Tổ quốc - mẹ. Bài hát được hai nghệ sỹ Quốc Quốc và Trang Viên thể hiện đúng vào dịp Quốc khánh 2-9.

Nhà thơ: Ngọc Lê Ninh

Thời gian vít còng lưng mẹ

Nhưng kéo thẳng lưng con

Như dáng hình hào khí nước non.

Mẹ đi tìm thời con gái sắc son

Từ khói lửa nắng mưa bão tố

Mắt níu lại từng bước chân quá khứ.

Con đi tới ngày mai

Bàn tay mẹ nâng con tới tương lai

Cùng lời thề bất tử.

Mẹ mơ về một thời thiếu nữ

Như đàn chim con không vương bụi trần

Bay vào bầu trời hạnh phúc sáng trong.

Mẹ cho con niềm tin khát vọng

Theo nhịp thở hành quân

Từ đồng quê tới rừng biển xa khơi

Trái tim con dâng trào hương mới

Vì Tổ quốc

là

Mẹ – Con

Xanh

vọng

hai chiều.



Bản dịch tiếng Anh của Linh Vũ (quốc tịch Mỹ)

THE TWO-WAY HOMELAND

Poet: Ngoc Le Ninh

Translator: Linh Vu

Time pulled down the mother’s back

But straightened up the son’s one

Like the brave aspect of our country.

The mother was thinking of the fidelity of maiden time

In war, scorching sunshine, stormy rain and hurricane

Eyes clung to each step of the past.

The son is looking forward tomorrow

The mother’s hands raise the son up to the future

Both having taken the same undying vow.

The mother was dreaming of the time of young girl

Like a flock of young birds without worldly dust

Flying into the bright sky of happiness.

The mother gives the son a yearning hope

Along the breathing speed in the operations of troops

From the countryside to forest and offshore sea

The son feels a surge of new essence in his heart

Because the homeland

Is

Mother – Son

Evergreen

echoing

two-way.