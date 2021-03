TRÀNG AN/ Trăng treo vời vợi đỉnh trời/ Núi in đáy nước chơi vơi bóng hình/ Nước non phong cảnh hữu tình/ Hoa Lư thạch động Ninh Bình Tràng An...

Hình minh họa: internet.

TRÀNG AN

Trăng treo vời vợi đỉnh trời

Núi in đáy nước chơi vơi bóng hình

Nước non phong cảnh hữu tình

Hoa Lư thạch động Ninh Bình Tràng An



Mái chèo khua nước nhịp nhàng

Thuyền ai lướt nhẹ mây ngàn đáy sông

Dập dềnh sóng nước gương trong

Vách cao thung hẹp xuôi dòng chảy nhanh



Sao Khê nước biếc xanh như ngọc

Đền Trình du khách đến chơi xuân

Trời chiều bảng lảng sương rơi nhẹ

Ngắm nhìn cảnh đẹp dạ bâng khuâng



Đền thờ bốn vị công thần

Vì nhà Đinh quyết liều thân quên mình

Sống kiêu dũng thác oai linh

Trung quân ái quốc quang vinh bảo hoàng



Phủ Khống bên núi bên sông

Đinh công tiết chế tấm lòng vì dân

Thương thay cho vị đại thần

Rừng thiêng giam lỏng nhục nhằn xiết bao

Gian truân hoạn hải ba đào

Bảy viên quan lớn tiên trào phù vân

Cỗ xe song mã chạm rồng

Thi hài hoàng đế hổng trần như bay

Thực hư trăm cỗ quan tài

Chôn vua bí mật an bài Mã Yên

Theo hầu hoàng đế lên tiên

Bảy vị tuẫn tiết về miền Trường An

Đinh công tiết chế lập Đền

Trồng một cây Thị thần linh nhập hồn



Cây thị ngàn năm còn ra trái

Quả tròn quả dẹt ngát hương thơm

Đinh công tiết chế thờ trung đạo

Giữ tròn tiết liệt bảy công thần

Bảo hoàng tuẫn tiết gương ngời sáng

Nghìn năm huyền thoại mãi lưu danh



Thuyền vào hang Đột thênh thang

Hang Mây phẳng lặng miên man gió lùa

Suối tiên cảnh đẹp bốn mùa

Không gian tĩnh mịch chuông chùa ngân nga

Mây trôi lãng đãng chiều tà

Chim kêu vượn hú vang xa núi rừng

Đền thờ Quý Minh Đại Vương

Ẩn mình sương khói miên trường không gian

Cội nguồn lịch sử Văn Lang

Hùng Vương dựng nước giang san định hình

Sơn Tinh Cao Sơn Quý Minh

Ba vì thượng đẳng thần linh theo phò

Nước non gìn giữ cơ đồ

Thái bình thịnh trị chăm lo vững bền

Đời sau nhân thế xây đền

Tri ân công đức tiền hiền Quý Minh



Linh khí đất trời núi Địa Linh

Hào quang Đức Phật toả long lanh

Bông sen rực rỡ hương thơm ngát

Hội tụ hồn thiêng của núi sông



Thiên uy kho báu Địa Linh

Vua truyền thạch động giữ gìn trời Nam

Kim Quy núi đứng vững vàng

Trường tồn vĩnh cửu ngàn năm cụ Rùa



Hang nấu rượu để tiến vua

Ngầm trong thạch nhũ mạch đùa nước trong

Cất nên vò rượu thơm nồng

Dâng lên cung kính bệ rồng kinh sư



Kinh đô Hoa Lư Tràng An

Vũ Lâm hang đá thiên đàng cảnh tiên

Trần Thái Tông đến cõi thiền

Sau khi dẹp giặc Mông-Nguyên lần đầu

Am Thái Vi giữa rừng sâu

Nằm cạnh hang Cả nhiệm mầu khói hương

Khai hoang lập ấp khẩn trương

Củng cố lực lượng binh lương sẵn sàng

Xây căn cứ địa vững vàng

Thái Tông đã chọn đại ngàn Trường Yên



Đồng lòng kháng chiến chống giặc Nguyên

Diên Hồng hội nghị tiếng sấm rền

Sơn hà nguy biến thề quyết chiến

Nòi giống Tiên Rồng sẽ quyết sinh



"chém đầu, cắt tai giặc không xiết":

Thiện Dưỡng còn tên thung lũng “Mồ”

Đây "đất chiến địa" diệt quân thù

Cánh đồng "Cửa Mả" chôn xác giặc

Sông núi oai hùng rạng điểm tô



Kinh đô Hoa Lư hồn Đại Việt

Trần triều hưng thịnh vững âu vàng

Non xanh nước biếc niềm kiêu hãnh

Phụng hoàng sơn trụ đứng hiên ngang



Nơi đây đâu chỉ là chiến địa

Còn bao huyền thoại đất Tràng An

Chuyện tình ngày ấy hang Ba Giọt

Đau đáu truyền lưu nước mắt tràn



Chuyện kể ngày xưa đôi trai gái

Chàng trai chân đất thật hiền hoà

Công nương xinh đẹp miền sơn cước

Đã phải lòng nhau yêu thiết tha



Những tưởng ngày xuân xây mộng đẹp

Chàng mang sính lễ đến cầu hôn

Bỗng nghe tin dữ tim tan nát

Nước mắt trào tuôn lặng mất hồn



Vua truyền cống nạp người con gái

Nước láng giềng sang bắt em đi

Tắm gội hồn đau hang Ba Giọt

Trầm mình chàng thác tại hang Si



Ngày nay ai đến hang Ba Giọt

Cuộc sống tình yêu lại ngập tràn

Nhận ba giọt nước hồn tươi tắn

Sính lễ ngày xuân giữa thượng ngàn



Bồng lai tiên cảnh nhân gian

Ru em giấc mộng địa đàng hoang sơ

Cầm tay em ngỡ trong mơ

Không gian tĩnh mịch bài thơ yên bình



Lặng người như cá nghe kinh

Tràng An muôn thuở ân tình quê hương



Trương Hòa Bình