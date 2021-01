Mảnh đất địa linh nhân kiệt Hà Tĩnh với những danh lam thắng cảnh và lịch sử hào hùng thêm một lần nữa là nguồn cảm hứng cho những tâm hồn văn chương. Dưới đây là một bài thơ như thế.

Vẻ hùng vĩ núi Hồng Lĩnh.

Hà Tĩnh núi ngàn xanh xanh biếc (I)

Ngàn Sâu Ngàn Phố mãi trong xanh

Hương Sơn Hoan Châu miền non nước

Việt Thường trầm tích cõi trời riêng



Núi thiêng Hồng Lĩnh đầy huyền thoại

Chín chín núi cao bởi ông Đùng

Đi gom hết lại làm sính lễ

Lấy được bà Đùng thỏa ước mong



Không may rớt lại còn một núi

Đứng ở bên tê gọi núi Rùm

Hồng Lĩnh chim Hồng bay đến đậu

Núi Quyết ngày xuân rắc mưa phùn



Truyền thuyết xưa Vua Kinh Dương Vương

Tuần lãm ngao du đến núi Hồng

Sắp đặt kinh đô nền thịnh trị

Xích quỷ cơ đồ của núi sông



“Ba Vì thờ Cha núi Tản Viên

Núi kia thờ Mẫu đất Tây Thiên

Đều hướng về đây non Hồng Lĩnh

Hồng Bàng nguồn cội đất tổ tiên” *



Rú xanh Thiên Lộc trời Can Lộc

Hương Tích chùa thiêng tọa núi Hồng

Hoan Châu đệ nhất đề danh thắng

Quan Âm Thánh Mẫu cưỡi mây bông



Sao khuê rực sáng trời Hà Tĩnh

Đại Nam lừng lẫy đại thi hào

Thế cuộc thăng trầm bao biến loạn

Cuộc đời lận đận kiếp lao đao



Long Thành ngày ấy nơi đô hội

Giai nhân tài tử chốn phồn hoa

Cô Cầm kỹ nữ tài hương sắc

Thương người quân tử khúc cầm ca



Ai cảm cô Cầm nay phận bạc

Tiều tụy tàn phai rũ sắc hương

Ngày ấy tiếng đàn nghe réo rắt

“Long Thành cầm giả” khúc đau thương



Xuân Hương đi hái sen hồ

Nguyễn Du tức cảnh đề thơ sinh tình

Tao nhân mặc khách “sương đeo mái” *

Câu thơ nghịch ngợm sóc đu cành



Hồ Tây gác tía tình tao nhã

Nguyễn Hầu quân tử đấng mày râu

Xuân Hương nữ sỹ còn chăng tá

Ứ hự thuyền quyên trải mấy thâu



“Chữ tình chốc đã ba năm vẹn”**

Ghép lại vầng trăng vẫn chửa tròn

Góc biển chân trời xa cách mặt

Thi hào nữ sỹ giữ lòng son



Tiên Điền quê cụ Nguyễn Du

Mộ kia còn đó ngàn thu nỗi buồn

Bôn ba khắp chốn ly hương

Nỗi đau đứt ruột “Đoạn trường tân thanh”

Truyện Kiều ngấn lệ chảy quanh

Thanh minh ai khóc cao xanh thấu lòng

Thương cho số kiếp long đong

Hồng nhan bạc phận má hồng truân chuyên



Từ Hải trai tài trong thời loạn

Nàng Kiều gái sắc giữa trần ai

Ngàn năm câu chuyện tình bi thảm

Khấp vọng Tố Như tiếng thở dài



Tràn trề ngọn bút tài hoa

Thanh Hiên như dệt lời ca cho đời

Xót thương thân phận con người

Lời thơ chảy máu nụ cười Tố Như

Tiếng thơ đau đớn ngàn thu

Trăm năm dâu bể truyền lưu muôn đời

Tri ân kính vận mấy lời

Hậu sinh hướng tới chân trời Nguyễn Du



Hà Tĩnh núi ngàn xanh xanh biếc(II)

Ngàn Sâu Ngàn Phố mãi trong xanh

Sông La một góc trời thương nhớ

Câu hò ví dặm nặng tình anh



Dẫu biết Ngàn Sâu dò chưa tới

Tố Như đa cảm lại đa sầu

Cô Cầm thuở ấy Long Thành khúc

Xuân Hương tìm đến xứ Ngàn Sâu

(*)

”Núi thờ cha Tản Viên

Núi thờ mẹ Tây Thiên

Đều hướng về Ngũ Lĩnh

Thờ núi Tổ linh thiêng”

(ca dao)

(**) Thơ Hồ Xuân Hương

Trung Thành

31/7/2020