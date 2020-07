Bạch Mã núi ngàn cao thăm thẳm/ Ngựa phi nước đại hý vang trời/ Trường Sơn hùng vĩ xanh ngăn ngắt/ Biển Đông sóng cả vỗ trùng khơi/ Chân Mây Phú Lộc Thừa Thiên Huế/ Đầm phá một vùng nối biển Đông.

Bạch Mã núi ngàn cao thăm thẳm

Ngựa phi nước đại hý vang trời

Trường Sơn hùng vĩ xanh ngăn ngắt

Biển Đông sóng cả vỗ trùng khơi



Chân Mây Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Đầm phá một vùng nối biển Đông

Non non nước nước bừng cát trắng

Bài thơ ai tả vẻ Tiên Rồng



Lăng Cô kỳ thú trông Bạch Mã

Ngựa Trời lồng lộng ngắm vịnh thơ

Ai xuôi vạn lý cùng ta với

Về đất thần kinh Huế mộng mơ



Sông Hương núi Ngự chùa Linh Mụ

Vọng tiếng chuông ngân thoảng gió đùa

Ai vô thành nội xin dừng bước

Ghé Phu Văn Lâu dáng Huế xưa



Gia Long tạo tác ban chỉ dụ

Niêm yết kỳ thi chọn nhân tài

Triều đại hoàng kim thời thịnh trị

Ngàn sau mọi sự ắt định bài



Vua trẻ Duy Tân tràn yêu nước

Vong quốc niềm đau vọng hải hồ

Mưu sự cùng nhau nung chí lớn

Sông Hương bến vắng một con đò



Hẹn gặp hùng tâm trang chí sĩ

Thái Phiên hội kiến Trần Cao Vân

Bí mật bàn nhau cùng khởi nghĩa

Tuốt gươm thành bại luận anh hùng



Cơ trời sơ lộ sa tay giặc

Máy chém đầu rơi khí phách thăng

Nhân dân cả nước ngầm rơi lệ

Kinh thành năm ấy bụi mưa giăng



Bạch Mã núi ngàn cao xanh thẳm

Ngựa phi nước đại hý vang trời

Trường Sơn hùng vĩ mây trong vắt

Biển Đông sóng cả vỗ trùng khơi



Chân Mây Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Đầm phá một vùng dọc biển xanh

Non non nước nước ngời cát trắng

Ai vẽ bài thơ đẹp như tranh



Lăng Cô vinh đẹp nhìn Bạch Mã

Bạch Mã trời cao ngó Lăng Cô

Ai xuôi vạn lý cùng non nước

Về đất thần kinh Huế mộng mơ.

Thơ: Sáu Bình

19/7/2020.