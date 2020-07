Nơi địa linh nhân kiệt/ Ba nén hương cúng trời/ Đền Chung Sơn Ngàn Cả/ Đất Nghệ An hoá Rồng

Về quê hương Nam Đàn

Trước anh linh của Bác

Vị lãnh tụ thiên tài

Vị cha già dân tộc

Dưới cờ Đảng quang vinh

Chúng con nguyện một lòng

Theo con đường của Bác

Vì độc lập tự do

Vì ấm no hạnh phúc

Quyết giữ vững chủ quyền

Đất liền và biển đảo

Của tổ quốc thiêng liêng

Chúng con theo gương Bác

Tư tưởng và đạo đức

Phong cách Hồ Chí Minh

Làm theo lời Bác dạy

Quyết đoàn kết một lòng

Đại thành công sẽ tới

Xây tổ quốc non sông

Ngàn năm tươi đẹp mãi



Thành kính!

Thơ: Trung Thành

Nghệ An,30/7/2020