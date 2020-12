Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 440 hộp phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra các hộp phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, vào 11 giờ 5 phút ngày 23/12, tại Quốc lộ 37 thuộc khu vực đầu cầu Cẩm Lý, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lục Nam, Đội quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 34C-285.38 do Diệp Văn Quảng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 25 thùng hàng, bên trong có 440 hộp (tổng trọng lượng 220 kg), bên ngoài vỏ hộp có in chữ nước ngoài, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua đấu tranh, Diệp Văn Quảng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là phụ gia thực phẩm sử dụng trong chế biến thực phẩm, có nguồn gốc từ Trung Quốc, được Diệp Văn Quảng mua trôi nổi tại tỉnh Lạng Sơn, vận chuyển về thành phố Bắc Giang để tiêu thụ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật vi phạm, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN/Báo Tin tức