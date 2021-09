Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên 2.400 sản phẩm là nước xịt tóc, nước sơn móng tay, máy sấy tóc, mặt nạ đắp mặt… không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Chiều 22/9, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đóng tại địa bàn thành phố Châu Đốc cho biết vừa kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, tại hai cửa hàng kinh doanh phụ liệu tóc trên phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 21/9, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đóng tại địa bàn thành phố Châu Đốc phối hợp cùng Công an phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc (An Giang) kiểm tra cửa hàng kinh doanh “Vạn Sống” tại số 50, đường Đống Đa, phường Châu Phú A, do Lâm Tú Ngọc (sinh năm 1987) là đại diện chủ hộ kinh doanh; Tú là con của ông Lâm Văn Sống - chủ hộ kinh doanh.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên 2.400 sản phẩm là nước xịt tóc, nước sơn móng tay, máy sấy tóc, mặt nạ đắp mặt… không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện chủ hộ kinh doanh “Vạn Sống” không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ hợp lệ của số hàng hóa nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh Thanh Hà 1, số 29, đường Đống Đa. Ảnh: TTXVN phát

Đến khoảng 13 giờ ngày 21/9, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra cửa hàng kinh doanh “Thanh Hà 1”, tại số 29, đường Đống Đa, phường Châu Phú A, do Lê Thị Thanh Thanh (sinh năm 1992) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trên 600 chai keo xịt tóc, nước hoa, nước sơn móng tay; 53 máy cắt, máy uốn tóc và 120 hộp sáp vuốt tóc… không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện chủ hộ kinh doanh “Thanh Hà 1” không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ hợp lệ của số hàng hóa nói trên nên Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tinh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

