Liên tục trong 5 ngày, Cục Quản lý thị trường TPHCM thu giữ hàng ngàn sản phẩm phòng dịch COVID-19 nghi giả mạo trong đợt kiểm tra đồng loạt nhiều địa bàn.

Cụ thể, từ ngày 23 đến 27/9/2021, đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT TPHCM kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và thu giữ hàng ngàn sản phẩm cồn, dung dịch sát khuẩn trôi nổi.

Trong đó, tại điểm kinh doanh tại KP1, phường An Lạc, quận Bình Tân do bà T.T.K.Hồng làm chủ, đơn vị này tạm giữ lô hàng gồm 223 thùng trị giá khoảng hơn 104 triệu đồng, gồm: Cồn 90 độ Bidopha; cồn 70 độ Bidopha; nước muối Vĩnh Phúc... do cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Kiểm tra điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty XNK Uyên Nguyễn trên đường số 1, phường 16, quận 8, lực lượng quản lý thị trường phát hiện công ty sản xuất mặt hàng khẩu trang nhưng chưa đăng ký hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, giám đốc doanh nghiệp chưa xuất trình được hóa đơn nguyên liệu đầu vào. Khẩu trang VNN95 chứa trong bao bì không trùng khớp với thông tin thể hiện bên ngoài bao bì là khẩu trang KN95, toàn bộ hàng hóa thành phẩm chưa được công bố tiêu chuẩn theo quy định.

Lực lượng chức năng thu giữ 11.580 cái khẩu trang VNN95; 17.500 cái khẩu trang trên bao bì ghi khẩu trang QTMart KN95 nhưng hàng hóa thực tế bên trong là khẩu trang VNN95 được đựng trong 1 bao nylon, 20 cái/bao (875 hộp). 1.640 cái khẩu trang trên bao bì ghi khẩu trang QTMart KN95 nhưng hàng hóa thực tế bên trong là khẩu trang VNN95 được đựng trong 1 bao nylon, 10 cái/bao (164 hộp).

Lực lượng QLTT lập biên bản, tạm giữ hàng hóa vi phạm để tiếp tục làm rõ - Ảnh: Cục QLTT TPHCM

Cùng địa điểm này, đoàn kiểm tra thu giữ 3.480 chai nước muối Vĩnh Phúc Smiles Natri Clorid 0,9% loại 1.000ml/chai của một chủ hàng tên Phong mua trôi nổi trên thị trường không hóa đơn chứng từ và nhiều nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cồn, nước muối... do chủ kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn mua hàng đầu vào để sản xuất hàng hóa, hàng hóa có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ thương nhân khác.

Ngoài ra, kiểm tra điểm gia công khẩu trang trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, cơ quan chức năng cũng phát hiện, tạm giữ hàng chục ngàn khẩu trang hiệu VNN95 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, thông tin khẩu trang và thông tin thể hiện bên ngoài vỏ hộp không trùng khớp. Gồm: 21.665 cái khẩu trang hiệu VNN95 loại có van; 39.700 cái khẩu trang hiệu VNN95 loại không van; 740 cái khẩu trang hiệu VNN95 loại không van (bán thành phẩm)…

Theo Phụ nữ TPHCM