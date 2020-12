Dù là nhà trường mua suất ăn công nghiệp song cần tạo cơ chế để phụ huynh thường xuyên kiểm tra chất lượng VSATTP các suất ăn, thậm chí cần tổ chức các đoàn giám sát đến trực tiếp tại bếp của đơn vị cung cấp suất ăn.

Không phải trường học nào cũng sẵn cơ sở vật chất, hạ tầng để xây dựng bếp ăn nên phải mua suất ăn công nghiệp. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng do tính chất “khuất mắt trông coi”. Và câu chuyện “suất ăn có giòi” của một trường tiểu học tại Hà Nội mới đây khiến nỗi lo này có cơ sở hơn.

Hoảng hốt khi thức ăn có giòi

Ngày 23/11/2020, học sinh trường Tiểu học Thực nghiệm Khoa học giáo dục (Q.Ba Đình, Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện trong suất ăn có giòi. Sau khi vào cuộc, đoàn kiểm tra liên ngành của quận đã có báo cáo kết quả kiểm tra. Kết luận cho thấy, thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh đã gây ô nhiễm đối với thực phẩm.

Do đơn vị cung cấp suất ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm nên trường đã lập tức chấm dứt hợp đồng. Sở GD&ĐT Hà Nội sau khi nhận được thông tin báo cáo về sự việc trên đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát và kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin trường học, nhất là với các trường tổ chức học 2 buổi/ngày; đảm bảo không để xảy ra những sự việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học sinh, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Sự việc gây lo lắng cho phụ huynh, đặc biệt ở những trường học chưa trực tiếp tổ chức bếp ăn và phải mua suất ăn từ bên ngoài vào. Là người từng có trải nghiệm không tốt về bữa ăn công nghiệp của con tại một trường tiểu học tư thục quận Cầu Giấy (Hà Nội), chị Anh Thư chia sẻ, trong hơn một năm học, con chị ăn suất ăn công nghiệp với cảm nhận "nguội ngắt, dầu mỡ".

"Tôi đã nhiều lần nhìn thấy xe tải chở thức ăn của con đến trường rất cáu bẩn, nhân viên thì không đeo khẩu trang, chưa nói đến chất lượng món ăn nhưng quá trình vận chuyển về mặt cảm quan đã khó đảm bảo", vị phụ huynh này cho biết. Hiện tại, sau khi có ý kiến của phụ huynh, trường con chị Thư theo học đã có bếp ăn và mọi thứ được cải thiện hơn khi có sự giám sát của ban phụ huynh.

Đảm bảo đấu thầu minh bạch?

Mặc dù việc lựa chọn công ty cung cấp suất ăn được nhiều trường học tiến hành kỹ, công khai minh bạch, có cam kết chặt chẽ, song thực tế, phần lớn chất lượng bữa ăn của các con đều phụ thuộc vào niềm tin, uy tín của đơn vị cung cấp thức ăn.

Theo một lãnh đạo trường tiểu học ở quận Hà Đông (Hà Nội), sau khi lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, nhà trường yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm các quy định về nguyên liệu, quy trình chế biến phải thuê mặt bằng gần trường để chế biến các suất ăn, nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, thuận tiện cho công tác giám sát của nhà trường, hội phụ huynh. Tuy nhiên, việc giám sát của phụ huynh và nhà trường đối với đơn vị cung cấp suất ăn không phải lúc nào cũng thực hiện thường xuyên, định kỳ.

Việc giám sát, kiểm tra thực phẩm "đầu vào" từ công ty cung ứng cũng chỉ nhận biết bằng mắt thường, theo cảm quan chứ chưa có thiết bị hỗ trợ. Đặc biệt, với các thực phẩm chế biến sẵn như bánh ngọt, sữa chua, sữa... khi cung ứng về trường, khó có thể kiểm chứng được chất lượng.

Trước thực trạng này, nhiều phụ huynh đề nghị nhà trường cần thực hiện chặt chẽ hơn việc tìm hiểu và lựa chọn các đơn vị cung cấp suất ăn, trên cơ sở đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có cam kết rõ về trách nhiệm của hai bên khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, nhà trường cần cập nhật thông báo qua hệ thống "liên lạc điện tử" về thực đơn hàng ngày của trẻ đến phụ huynh học sinh nhằm công khai, minh bạch thông tin. Dù là nhà trường mua suất ăn công nghiệp song cần tạo cơ chế để phụ huynh thường xuyên kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm các suất ăn của con, thậm chí cần tổ chức các đoàn giám sát đến trực tiếp tại bếp của đơn vị cung cấp suất ăn.

Theo Phụ nữ Việt Nam