Theo các chuyên gia, những mô hình dạng này khi đã huy động được số tiền lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo người dân trước những rủi ro và dấu hiệu lừa đảo khi tham gia vào những ứng dụng, website giật đơn hàng ảo không rõ nguồn gốc đã lôi kéo hàng ngàn người tham gia thời gian gần đây, đặc biệt trong lúc nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh.



Điển hình như Shopping Mall, webshopping.cc và shop555.cc… đang được giới thiệu như "thương mại điện tử" đến từ nước ngoài. Để tham gia người chơi phải nộp tiền thật để mua các gói hàng trên web có giá trị từ 300.000 đồng đến 300 triệu đồng. Nếu mỗi ngày giật được 60 đơn hàng, người tham gia sẽ được hưởng lãi từ 4 - 5%/ngày. Sau 1 tháng, tài khoản sẽ được nhân đôi.

Để mở rộng hệ thống, những mô hình này đã đưa ra các loại hoa hồng môi giới theo mô hình kim tự tháp, khi giới thiệu được người mới tham gia, theo tỷ lệ F0 hưởng 16% trên tổng số giá trị đơn hàng F1 nhận được, tương tự F1 nhận được 8% hoa hồng F2.

Tuy nhiên, theo cơ quan Công an, đây chỉ là những chiêu trò huy động tiền trái phép có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Các web này được các đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và trụ sở tại Việt Nam.

Bản chất của những mô hình này là không có hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, mà hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước.

