Ngày 18/9/2020, Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT Bình Dương phối hợp Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Thuận An, kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Trần Văn Lượng, do ông Trần Văn Lượng, sinh năm 1987 làm chủ hộ – Địa chỉ: Tổ 6, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện quả tang ông Lượng đang tổ chức sản xuất dép thời trang nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Adidas đã được bảo hộ độc quyền. Đoàn kiểm tra tạm giữ tang vật, phương tiện như sau: 420 đôi dép nhựa mang nhãn hiệu Adidas; 17.072 cái đế dép mang nhãn hiệu Adidas; 60 kg quai dép mang nhãn hiệu Adidas; 02 kg tem, nhãn mang nhãn hiệu Adidas; 132 kg nguyên liệu sản xuất quai dép mang nhãn hiệu Adidas; 42 khuôn dùng để in nhãn hiệu Adidas cùng nhiều phương tiện để sản xuất dép thời trang khác.

Đội QLTT số 2 tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục Quản lý thị trường