Để tránh điều này xảy ra bạn có thể trang bị nhanh 1 vài thông tin phân biệt bổ ích, cực đơn giản với chiếc khẩu trang 3M ngay dưới đây để giúp bản thân phòng được các rủi ro mua hàng không đáng có.

Sản phẩmkhẩu trang đang là một trong những mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm hiện nay. Trong đó có loại khẩu trang được quảng cáo là chống được cả virus và bụi mịn là chiếc khẩu trang 3M.

Đây là loại khẩu trang được thiết kế đẹp, tiện lợi, có lớp đệm êm và van thở làm mát, thích hợp đeo trong một khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh thì nhiều địa chỉ online cũng đã nhân cơ hội tung ra thị trường rất nhiều sản phẩm khẩu trang 3M kém chất lượng để nhằm trục lợi cho bản thân.

Chiếc khẩu trang 3M. Hình minh họa.

Những loại khẩu trang này sẽ kém chất lượng hơn loại chính hãng, khiến người tiêu dùng bỏ tiền mua lại dính phải hàng đểu.

Chữ in: Trên khẩu trang 3M thật, chữ in rất sắc nét còn trên khẩu trang giả các nét in lem luốc, gần như không thể đọc được.

(Nguồn ảnh: Bitico).

Logo 3M: Trên hàng thật logo 3M in dập có nét chữ dày, trên hàng giả nét chữ mỏng hơn.

(Nguồn ảnh: khautrang3m).

Kích thước logo 3M: Kích thước trên sản phẩm thật nhỏ hơn so với trên hàng giả.

(Nguồn ảnh: Bitico).

Đầu ghim giữ dây đeo: Trên khẩu trang 3M thật đầu ghim giữ dây đeo “sít”, còn hàng giả sẽ rộng hơn.

(Nguồn ảnh: Bitico).

Tem chống hàng giả: Tem trên khẩu trang 3M thật khi thay đổi góc nhìn bạn sẽ đọc được chữ “3” hoặc chữ “M”. Tuy nhiên tem chống hàng giả chỉ dán trên hộp, nên nếu mua lẻ khẩu trang 3M bạn nên chú ý tới các đặc điểm phân biệt ở trên.

(Nguồn ảnh: Bitico).

Hộp khẩu trang 3M: Phần in hình và chữ của bao bì sản phẩm nhái nhòe mực không rõ nét như hàng thật.

Trên bao bì hàng thật có tem dán ở ngay phần mép hộp, khá nhỏ và không có hàng chữ "3M" in trên tem như hộp bao bì hàng nhái.

Chữ in "3M" màu đỏ được in thẳng vào phần lưỡi cưa ranh giới giáp ranh để mở hộp, bên cạnh đó có phần võng tròn để ấn mở hộp trực tiếp.

(Nguồn ảnh: vaithuhay).

Số seri: Cần trùng khớp với số seri được in trên bao bì của hộp đựng.

(Nguồn ảnh: xachtay).

Dây đeo khẩu trang: Loại khẩu trang giả có phần dây đeo trơn và co giãn nhiều hơn so với khẩu trang thật. Với yếu tố này, bạn có thể nhận biết ngay loại thật - giả khi mua khẩu trang mà chưa cần xem kỹ.

(Nguồn ảnh: xachtay).

Túi bảo quản: Loại khẩu trang 3M chuẩn có phần cảnh bảo rõ ràng được đính kèm, ngược lại hàng nhái thì không. Ngoài ra, ở hộp đựng bên ngoài khẩu trang, nếu là hàng fake, nét chữ của vỏ ngoài cũng mờ và không rõ nét.

(Nguồn ảnh: xachtay).

Giá bán:

Nhiều người ham rẻ mà không chú ý đến chất lượng sản phẩm. Khẩu trang 3M được bán với giá khoảng 30.000 đồng/chiếc.

Tuy nhiên hàng nhái sẽ chỉ có giá từ 2-7.000 đồng/chiếc. Đây là sự chênh lệch quá lớn và bạn nên chú ý đến điều này khi mua sản phẩm.

Hướng dẫn đeo khẩu trang 3M và kiểm tra độ khít:

Nếu đeo khẩu trang 3M sai cách sẽ không bảo vệ được đường hô hấp của bạn, gây hại đến sức khỏe. Dưới đây là các bước đeo khẩu trang 3M đúng cách:

Bước 1: Đặt khẩu trang lên mặt

Bước 2: Kéo dây buộc phía trên vòng qua đầu về phía trên lỗ tai

Bước 3: Kéo dây buộc phía dưới vòng qua đầu về phía dưới lỗ tai

Bước 4: Sử dụng 2 tay để điều chỉnh thanh kim loại cho vừa khít với sống mũi.

Với thị trường hàng giả 3M được nhiều người đánh giá là ngày càng tinh vi và tràn lan hơn, thì những thông tin phân biệt sẽ là chỗ dựa tin cậy giúp bạn nhanh chóng mua được các sản phẩm chất lượng để bảo vệ bản thân.

Theo Pháp luật và Bạn đọc/ Gia đình & Xã hội