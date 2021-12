Sáng 30/12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) làm việc với ông Đỗ Duy Địch (SN 1971, ngụ đường Nguyễn Khuyến, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) xác định rõ nguồn gốc số “Đặc sản Đà Lạt” sắp được tuồn ra thị trường dịp Tết 2022.

Trước đó, chiều ngày 29/12, từ nguồn tin báo của quần chúng, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh kẹo do ông Đỗ Duy Địch làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang cho các loại “Đặc sản Đà Lạt” dưới hình thức phân từ các thùng carton lớn, loại từ 10-15kg sang các túi nilon nhỏ với hình thức bao bì đẹp mắt, trọng lượng từ 0,5-1kg để bán lẻ.

Nước ép dâu tây bị Công an thu giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ 485kg các loại mứt, uất tại địa phương.

củ sấy khô, 24kg mứt hoa quả, 93 lít nước hoa quả các loại đã hết hạn sử dụng và 250kg hạt bí trên vỏ bao bì thể hiện ngày sản xuất là 1/1/2022.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn tạm giữ 2 máy đóng date, 2 máy ép màng, 3 dấu đóng date, 97kg bao bì, tem nhãn của cơ sở kinh doanh bánh kẹo này.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số sản phẩm phục vụ thị trường Tết trên của ông Đỗ Duy Địch không có hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ và nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Cơ sở kinh doanh này đang có hành vi thay đổi bao bì, nguồn gốc, nhãn mác, ngày sản xuất… để tung ra thị trường bán dưới mác “đặc sản” sản x

Hàng trôi nổi bị Công an thu giữ.

Những năm qua, ở Lâm Đồng, nhất là TP Đà Lạt, nhiều thương nhân nhập các loại mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, nhất là bánh kẹo, mứt, nước ép trái cây… về phân thành gói nhỏ, đóng nhãn mác “Đặc sản Đà Lạt” để bán, đánh lừa người tiêu dùng, nhất là du khách.

Theo Công an Nhân dân