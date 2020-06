"Bí kíp" chọn hàng xuất "xịn" - Hãy lựa chọn các cửa hàng thời trang uy tín. Nếu bạn thích hàng made in Việt Nam việc tìm hiểu và tới các thương hiệu Việt và các đại lý chính hãng sẽ giúp bạn thổi bay lo lắng về hàng giả hàng nhái. - Những thương hiệu thời trang lớn như Dior, Gucci, Burberry… không thuê gia công tại Việt Nam nên nếu thấy các sản phẩm áo quần Made in Việt Nam nào mà có tem mác ghi thương hiệu các hãng này thì chắc chắn đây là hàng nhái. - Hãy chú ý đến tem mác sản phẩm. Quần áo Việt Nam xuất khẩu xịn thường có từ 2-3 nhãn mác trở lên, có những sản phẩm 4-5 nhãn. Các nhãn mác này cung cấp đầy đủ thông tin về thương hiệu từ tên cho đến size, chất liệu, cách sử dụng, có thể gồm vài thứ tiếng. - Hàng VNXK xịn rất ít quần áo kích cỡ nhỏ vì đối tượng phục vụ của các nhãn hàng chủ yếu là để xuất sang các nước phương Tây. Mặc khác, số lượng hàng xuất xịn rất hạn chế. Số lượng lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí muốn mua bao nhiêu cũng có thì rất có nguy cơ là hàng nhái - Quan tâm đến chất vải và màu sắc sản phẩm. Hàng thật được in tinh xảo, không bị lem màu, không bị dính vào nhau khi gấp lại; đường chỉ nuột nà, đều, may cẩn thận, không bị bung chỉ.