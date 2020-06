Bài viết này tổng hợp các kinh nghiệm của những chuyên gia trong lĩnh vực này để giúp điều hướng tìm kiếm chiếc túi mơ ước của bạn.

Khi đầu tư vào một chiếc túi thiết kế người ta sẽ nghĩ tới việc mua lại hàng đã qua sử dụng để có một mức giá tốt hơn. Nhưng nỗi sợ bị lừa đảo là có thật: "hàng siêu giả - super fake" hay "hàng giả loại 1 - fake 1"gần như không thể phân biệt được với hàng xa xỉ đích thực, và thậm chí giới chuyên gia được đào tạo cũng có thể bị nhầm lẫn bởi chất lượng của nó. Do đó để tránh bị lừa, điều tốt nhất là bạn nên mua sắm thông minh. Bài viết này tổng hợp các kinh nghiệm của những chuyên gia trong lĩnh vực này để giúp điều hướng tìm kiếm chiếc túi mơ ước của bạn, bao gồm cả nơi mua sắm và những lời khuyên hữu ích về cách tránh bị lừa.

Chìa khóa để mua hàng hiệu cũ thành công

"Nghiên cứu là chìa khóa để mua hàng cũ thành công", Charles Gorra, CEO và người sáng lập trang web chuyên bán lại hàng hiệu Rebag nói. Ông đề nghị kiểm tra blog và diễn đàn để đánh giá ngang hàng và so sánh chéo các trang web bán lại để đảm bảo giá là hợp pháp, không quá thấp hơn so với giá ước tính.

Mua từ người bán có uy tín

Những người bán hàng có vẻ uy tín có xu hướng cung cấp nhiều thông tin về túi và cung cấp hình ảnh từ nhiều góc độ" và "người bán phản ứng nhanh và sẵn sàng cung cấp thêm thông tin. Sasha Skoda, quản lý hàng hiệu của trăng web bán hàng xa xỉ cũ nổi tiếng nhất thế giới The RealReal chia sẻ kinh nghiệm.

Nếu bạn đang đầu tư vào một chiếc túi xách xa xỉ, bạn nên chắc chắn rằng mình đang mua từ một nguồn hợp pháp có khả năng xác thực túi xách và có bảo đảm tính xác thực. Ngoài ra cần hỏi thêm về chính sách hoàn trả của người bán.

Biết giá trị của túi của bạn

Chuyện mua bán sẽ trở nên dễ hơn nếu bạn. Túi Flap của Chanel và Hermes Birkins là những kiểu túi xách cổ điển bởi vì chất lượng vượt trội của chúng khiến chúng tồn tại lâu hơn các loại khác. Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Prada và Goyard là một số nhà thiết kế túi xách phổ biến nhất và có giá trị bán lại mạnh mẽ.

Khi nói đến nhãn hiện đại, bạn nên chọn những chiếc it-bag sẽ có giá trị bán lại cao (như Loewe Puzzle Bag hoặc The Row Hunting Bag) hoặc túi từ các nhà thiết kế mới nổi (ví dụ như Staud và Cult Gaia).

Túi trong BST resort có phiên bản giới hạn của Chanel

Lựa chọn an toàn nhất là những chiếc túi cổ điển. Với các thương hiệu như Dior nhúng vào kho lưu trữ của họ để lấy cảm hứng và phát hành lại các hình dạng mang tính biểu tượng như Yên, "sự tham gia của các thương hiệu trong 'hồi sinh cổ điển' đã dẫn đến việc phổ biến các tác phẩm cổ điển ban đầu , do đó làm tăng giá trị bán lại của họ trên thị trường," nói Khỉ đột Bạn vẫn theo xu hướng (vì những gì cũ luôn luôn mới) nhưng với chi phí thấp.

Bây giờ bạn đã có một bài học 101 nhanh về mua sắm đồ cũ, hãy sử dụng kiến ​​thức mới phát hiện của bạn để mua mười trang web có uy tín dưới đây.

Rebag

Ý tưởng đằng sau Rebag là làm mới tủ quần áo của bạn liên tục. Cung cấp hơn 50 thương hiệu xa xỉ, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ, từ những chiếc túi Kelly khó mua đến những chiếc túi Chanel mà bạn chỉ thấy trên đường băng. Đó là một cửa hàng kẹo ngọt với đủ thứ mặt hàng thiết kế, nơi mọi mặt hàng được kiểm tra bởi đội ngũ thẩm định hàng hiệu.

The Luxury Closet

Một số hàng bán lại giảm tới 90% so với giá trị bán lẻ, bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội mua những món đồ tốt trên The Luxury Closet. Có trụ sở tại Dubai, nhà bán lẻ tập trung vào tất cả mọi thứ, từ giày thiết kế, quần áo, trang phục đi biển và đáng chú ý là túi xách. Bạn có thể tìm thấy tất cả: từ những chiếc Louis Vuitton Neverfull, hoặc túi hiếm trong BST hợp tác của Gucci với Comme des Garçons .

Dibs 1

Dibs 1, một điểm đến lớn của đồ nội thất cổ, đồ trang sức, nghệ thuật và thời trang. Bạn có thể tìm thấy những đồ nội thất sang trọng và túi hàng hiệu ở mọi mức giá.

StockX

Đây là thị trường mua bán hàng hiệu có tính chất đấu giá tương tự eBay.

TheRealReal

Có trụ sở tại San Francisco, công ty đầu tiên về công nghệ mua đi bán lại, ký gửi túi hàng hiệu. Trang web bán hàng hiệu cũ này này là một trong những trang web bán lại nổi tiếng nhất. Đi theo cùng một sản phẩm là card chứng nhận authentic.

Vestiaire Collective

Vestiaire Collective là một cộng đồng gồm hơn 3 triệu người dùng cả mua và bán các mặt hàng thuộc sở hữu trước. Khi bạn thêm vào giỏ hàng, sản phẩm sẽ trải qua quy trình kiểm soát chất lượng và xác thực nghiêm ngặt của nhóm chuyên gia của họ để đảm bảo rằng đó chính xác là những gì bạn mong đợi và sau đó sẽ được gửi cho bạn. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra và có sự khác biệt về mô tả của sản phẩm, họ cũng sẽ giúp bạn và người bán để đàm phans giảm giá xuống.

WGACA

WGACA là một trong những cửa hàng bán đồ hiệu cổ điển được yêu thích nhất ở Los Angeles và thành phố New York. Thậm chí các siêu sao như Beyoncé và Kardashian còn tìm tới để mua những mẫu túi hiếm của Chanels, Guccis và Saint Laurent. Tất cả sản phẩm đều được giữ trong tình trạng nguyên sơ. Tiêu chuẩn cao của họ có nghĩa là bạn đang nhận được giá trị với đồng tiền bạn bỏ ra.

Fashionphile

Được thành lập vào năm 1999, Fashionphile ban đầu bắt đầu bán các mặt hàng xa xỉ trên eBay trước khi họ trở thành người khổng lồ ký gửi như ngày nay. Bạn có thể mua và bán trên trang web giao diện đẹp của họ để dễ dàng thỏa mãn cơn nghiện thời trang. Họ cũng hợp tác với Neiman Marcus để đẩy nhanh ngành công nghiệp mua đồ hàng hiệu cũ.

Yoogi Closet

Đây là một dịch vụ ký gửi khá uy tín và đặc sắc. Quá trình xác thực liên quan đến người bán gửi túi, nơi họ được kiểm tra, chụp ảnh, sau đó đặt trên trang web của họ để bạn mua sắm. Họ được biết đến với dịch vụ khách hàng hàng đầu, vì vậy bạn có thể dễ dàng có được một chiếc túi hiệu cũ mà mới.

Bag Borrow or Steal

Tất cả chúng ta đều nhớ đến vai trò biểu tượng của Bag Borrow or Steal trong loạt phim về phong cách sống phụ nữ nổi tiếng Sex and the City năm 2008, và thương hiệu này vẫn còn mạnh mẽ trong một thập kỷ sau đó. Mặc dù họ vẫn cung cấp dịch vụ cho thuê nhưng bạn có thể chọn mua ngay một chiếc túi hiệu uy tín.

Theo Dân Việt