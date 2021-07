Hơn 500 bao gạo các loại gắn nhãn ST25 nghi giả với tổng trọng lượng trên 7 tấn vừa bị cơ quan chức năng ở Sóc Trăng phát hiện, xử lý.

Ngày 5/7, Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp phát hiện một cơ sở sản xuất, buôn bán sản phẩm gạo ST25 vi phạm pháp luật.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng) phối hợp Công an thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị) và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Sóc Trăng) tiến hành kiểm tra 1 vựa gạo có địa chỉ ở ấp Xa Mau 1 (thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng).

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở gạo - (Ảnh: cơ quan công an cung cấp)

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa là sản phẩm gạo ST25 có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa... Cụ thể, không ghi địa chỉ, tên cơ sở sản xuất, hạn sử dụng của hàng hóa; chưa xuất trình được bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật...

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng trên 7 tấn gạo, gồm 236 bao sản phẩm gạo ST25 (loại 5kg), 67 bao sản phẩm gạo ST25 (loại 10kg), 215 bao sản phẩm gạo ST25 (loại 25kg), tổng trọng lượng là 7.225 kg.

Hàng trăm bao gạo gắn nhãn ST25 khộng ghi cơ sở, không hạn sử dụng...

Qua làm việc ban đầu, chủ cơ sở đã thừa nhận bà đã mua gạo tại một nhà máy chế biến xay xát tại tỉnh Hậu Giang, sau đó mua bao bì in sẵn bán trên thị trường, đóng gói thành túi loại 5kg, 10kg, 25kg bán cho người tiêu dùng.

Hiện vụ việc được chuyển về Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng để thụ lý giải quyết.

