Ngày 2/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ 1 tấn lô hàng thực phẩm chức năng tự in thêm các công dụng giảm mỡ bụng, làm đẹp và tăng cường sinh lý.

Đồng thời đã làm việc với chủ lô hàng là Đào Thị Hồng (SN 1990, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Lào Cai) để làm rõ các hành vi gian lận thương mại và buôn bán hàng giả.

Trước đó, ngày 22/1, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận đã phối hợp cùng Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra tại kho hàng tại số 18 ngõ 23 Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận (Bắc Từ Liêm) phát hiện hoạt động "lén lút" tập kết vận chuyển hàng hóa vào trưa, sáng sớm hoặc tối với số lượng hàng hóa thực phẩm chức năng.

Tại thời điểm kiểm tra có 2 nhân viên là Vũ Thị Kim Oanh (ở Hưng Yên) và Mai Thành Luân (ở Quảng Ninh) đang sử dụng máy khò, máy dập, đóng gói, dán tem, nhãn lên vỏ lọ, vỏ bao bì thực phẩm chức năng.

Lô hàng thực phẩm chức năng tự in thêm các công dụng giảm mỡ bụng, làm đẹp và tăng cường sinh lý bị tạm giữ.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, tổ công tác đã phát hiện tạm giữ khoảng 1 tấn thực phẩm chức năng đã thành phẩm được đóng vào chai và hộp các loại.

Trong đó có 1.770 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slim Vip; 2.077 hộp Giảm mỡ bụng detox; 1.820 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng cân Hồng Minh; 755 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nấm linh chi tăng cân Hồng Minh; 714 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân nấm Linh chi; 2.088 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nấm linh chi Plus; 1.980 hộp, 290 lọ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Ngọc Đan; 320 lọ thủy tinh chứa thực phẩm chức năng không nhãn; 1 máy dán nhãn, 1 máy dập nắp bạc.

Cơ quan Công an làm rõ, chủ lô hàng là Đào Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Hồng Minh có địa chỉ tại phường Cốc Lếu (Lào Cai) đã đặt hàng một số công ty sản xuất một thực phẩm chức năng tăng cường ham muốn sinh dục nữ, thuốc giảm mỡ bụng, thuốc tăng cân, nấm linh chi, thuốc giảm cân. Thấy công dụng chính của sản phẩm đã in trên vỏ nhãn chưa hấp dẫn, Hồng đặt in nhãn ghi tăng thêm nhiều công dụng. Hồng thuê Oanh, Luân bóc sản phẩm và dán nhãn mới lên sản phẩm.

Để trốn tránh cơ quan chức năng, các đối tượng thường vận chuyển, trung chuyển sản phẩm vào sáng sớm và tối đêm, luôn đóng cửa kho.

Ngoài sai phạm trên, Đào Thị Hồng thừa nhận có những sai phạm kinh doanh không đúng địa chỉ ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm; Kinh doanh hàng hóa trên nhãn có chữ viết và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa...

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Công an Nhân dân