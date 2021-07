Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành tiêu hủy 3.200 tuýp kem bôi trị bệnh ngoài da không rõ nguồn gốc.

Ngày 27/7/2021, Hội đồng xử lý, tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính do Đội Quản lý thị trường số 4, Cục QLTT Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch, phòng tài nguyên môi trường, trung tâm y tế và đội kinh tế Công an huyện Chi Lăng đã tiến hành họp, thống nhất phương pháp và tổ chức tiêu hủy tang vật do Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng ban hành Quyết định Phê duyệt phương án xử lý tải sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đội QLTT số 4 cùng lực lượng phối hợp tổ chức tiêu hủy hàng hóa.

Tang vật vi phạm hành chính bị tiêu hủy là 3.200 tuýp kem bôi trị bệnh ngoài da sản xuất ngoài Việt Nam không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, không qua kiểm dịch y tế, không có công bố chất lượng và không có đơn vị chịu trách nhiệm về hàng hóa có thể gây hại cho sức khỏe con người.Tổng trị giá số hàng hóa tiêu hủy là 256 triệu đồng.

Hình thức tiêu hủy là dùng kéo cắt đôi sản phẩm bóp phần ruột của sản phẩm vào chậu để đảm bảo không còn khả năng sử dụng, sau đó đem đổ vào thùng rác để Công ty vệ sinh môi trường Thành Linh đem đi xử lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định.

Việc xử lý tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường nhằm hạn chế các loại hàng hoá kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu và ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Theo Báo Tổ quốc