Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hoá kiểm tra hành chính thu giữ hàng nghìn chai dầu gội, nước giặt, sữa tắm nhãn mác D-nee, Collagen Essence.

Chiều ngày 28/5, Phòng Cảnh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp Đội QLTT số 10, Cục QLTT Thanh Hóa và Công an xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật 2 cơ sở sản xuất dầu gội, sữa tắm, nước giặt do Phạm Văn Hải (SN 1993), có địa chỉ tại Thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở này đã không xuất trình được các giấy tờ thủ tục pháp lý của hàng hoá tại đây.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng hoá.

Tại chỗ, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ khoảng 3.000 sản phẩm dầu gội, sữa tắm, nước giặt được dán nhãn hiệu Collagen Essence và D-nee (tương đương khoảng 4.000 lít sản phẩm), khoảng 3.500 lít dung lịch đã pha chế chưa đóng gói, cùng nhiều can, chai, lọ, tem, nhãn mác, dụng cụ, máy móc, hoá chất phục vụ cho việc sản xuất.

Theo khai nhận, Phạm Văn Hải đã liên hệ mua nguyên liệu trên thị trường, nhờ người in nhãn mác sau đó về pha chế chiết ra các can, chai, lọ và dán nhãn rồi bán buôn ra thị trường.

