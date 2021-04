Kiểm tra kho hàng tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Đội Quản lý thị trường số 17 đã phát hiện và tạm giữ hơn 2.000 can nước giặt có nhãn D-nee, Comfort có dấu hiệu hàng giả.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho hàng sản xuất nước giặt giả nhãn hiệu nổi tiếng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng vừa phát hiện và tạm giữ hàng nghìn can nước giặt có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, vào sáng 6/4, Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra một kho hàng tại thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 2.000 can nước giặt có nhãn D-nee, 400 can nước giặt có nhãn Comfort cùng hàng nghìn vỏ thùng carton, vỏ can nhựa bán thành phẩm.

Chủ cơ sở khai nhận đã nhập chai, thùng để đóng nước giặt, nước xả vải từ một cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cùng các loại nhãn mác ghi tên các thương hiệu nổi tiếng…

Do có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên sau khi kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 17 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh sở sản xuất nước giặt nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng vừa bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội:

Các loại vỏ chai chuẩn bị để đóng gói nước giặt nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều sản phẩm được dán nhãn thương hiệu nổi tiếng được phát hiện tại kho hàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công nghệ sản xuất nước giặt tại cơ sở này. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều vỏ can nhựa được chuẩn bị để đóng gói nước giặt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ cơ sở khai nhận mua hàng tại một địa điểm khác rồi về sản xuất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do có dấu hiệu làm hàng giả nên lực lượng Quản lý thị trường tiến hành niêm phong để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

