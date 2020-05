Cục An toàn thực phẩm ban hành các Quyết định thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe) của 4 doanh nghiệp.

4 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm gồm: Công ty TNHH Thương mại quốc tế Tâm Đức, Công ty TNHH phát triển y tế USA, Công ty TNHH Phát triển y tế Nano France, Công ty TNHH Phát triển y tế Hinew.

Cụ thể, theo Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tâm Đức, địa chỉ số 76/71 đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM bị thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutri Taller Plus (số 8077/2019/DKSP ngày 11/10/2018) do Cơ sở 2 – Công ty TNHH Sản xuất DP Công nghệ cao Nano France có địa chỉ tại Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội sản xuất.

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutri Taller Plus

Một đơn vị khác là Công ty TNHH phát triển Y tế USA có hai sản phẩm bị Cục An toàn thực phẩm thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đó là sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Akahinew (số 311/2020/DKSP ngày 14/01/2020) và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MoniQQ (số 11934/2019/DKSP ngày 21/10/2019. Cả hai sản phẩm đều do Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh Foxs – USA, địa chỉ Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội sản xuất.

Công ty TNHH Phát triển Y tế Nano France có địa chỉ số 31, ngõ 390, đường Ngọc Thuy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội bị thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của 2 sản phẩm là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kidzusu (số 11890/2019/DKSP ngày 18/10/2019) và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zuzano (số 1958/2019/DKSP ngày 21/10/2019). Công ty Cổ phần tập đoàn Dược – Mỹ phẩm Vinpharma, địa chỉ Cụm Công nghiệp thực phẩm Hapro, Lệ Chi, huyện Gia Lâm TP Hà Nội sản xuất.

Sản phẩm là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kidzusu

Công ty TNHH Phát triển Y tế Hinew, địa chỉ 412 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP HCM bị thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Funyned (số 11924/2019/DKSP ngày 21/10/2019) do Công ty Cổ phần tập đoàn Dược – Mỹ phẩm Vinpharma, địa chỉ tại Lô D3, Cụm Công nghiệp thực phẩm Hapro, Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội sản xuất.

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Funyned

Các giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đều căn cứ trên hồ sơ xin rút của các công ty và đề nghị của Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm.

