6 thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng: Hapanix, Hạ Đường Tâm An, Ích Tâm Đường, Diagood, Nano Fast, Hạ đường Tâm an

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, Cục đã phát hiện 6 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Theo thông tin của Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua trên website

https://5news.info/lp/gipervn/hapanix1/index.php?clickid=5ea31dv3z1nbla33&trafficsource=5&lpkey=154e861f740f056041&city=Hanoi&uclick=dv3z1nbl&uclickhash=dv3z1nbl-dv3z1nbl-q5fe-0-lpwj-15bl-158n-2a24e1 có nội dung quảng cáo sản phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hapanix

không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty TNHH NATURE ORIGIN (Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HKL Building, số 154-156 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng thông tin trong thời gian vừa qua trên các website:

http://tritieuduong.thongtin.website/

https://www.suckhoelamaimai.com/tieuduong

https://www.khoemanhcungchuyengia.com/tieuduong24h.click

https://www.doisongvagiadinh.com/thuc-hu-diagood?gclid=EAIaIQobChMIoseqi7Hc6AIVWaqWCh1QVgybEAAYAiAAEgLQh_D_BwE

có nội dung quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

Hạ Đường Tâm An, Ích Tâm Đường, Diagood

không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

- Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ Đường Tâm An đã được Cục ATTP cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Công ty TNHH Dutuno & Ha Va (Địa chỉ: Số 34 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

- Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Đường đã được Cục ATTP cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho CÔNG TY TNHH TM FFG (Địa chỉ: Số nhà N3/28, ngõ 3, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).

- Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diagood đã được Cục ATTP cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC ĐƯỜNG (Địa chỉ: Số 12B, Ngõ 741, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Trong thời gian vừa qua trên các website:

http://www.yhocbonphuong.work/nano_fast?gclid=EAIaIQobChMIiJHK74Pi6AIVopvCCh2pDA4wEAMYASAAEgKo6PD_BwE®id=10603392121586665233

http://www.nanofast.site/chua_gout_102?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaF5l3b8w_KeMv1j9LcpuldBZBoSAhkd6uufYtbAibFf74FpKZE47caAkZwEALw_wcB®id=3750648331586767095

http://www.dailyso1.vn/dayluibenhgout

http://www.chuagouthieuqua.site/nano_fast

https://www.khoemanhcungchuyengia.com/tieuduong24h.click

http://congdong.suckhoe8686.net/vodich#detail|hotnews

http://www.diabetass.com/dung

https://www.shophdg.page/suckhoecongcong

https://www.suckhoelamaimai.com/tieuduong

https://www.cuocsongvui24h.com/nt

https://www.haduongtaman.website/?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIbgdUtNxq0yZ-nMhcMe9NlWwsaC__XoTslVEzcFiSXRS5kuoJVIpR4aAoPWEALw_wcB

có nội dung quảng cáo các sản phẩm

thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fast và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ đường Tâm an

không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

- Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fast do Công ty TNHH MTV Nano Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 1, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

- Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ đường Tâm an do Công ty TNHH Dutuno & Ha Va (Địa chỉ: Số 34 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo Cục An toàn thực phẩm, để mua được các sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đảm bảo an toàn người tiêu dùng cần: Lựa chọn và mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cơ quan chức năng xác nhận cho phép lưu hành (sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc sản phẩm đã được cấp công bố phù hợp quy định, an toàn thực phẩm ); Mua các sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, mua tại các cửa hàng có uy tín; Kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng của sản phẩm;

Người tiêu dùng tránh mua sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc, không qua kiểm soát (như hàng xách tay), quảng cáo và bán trên các trang web, mạng xã hội hoặc được tư vấn qua điện thoại, sử dụng hình ảnh bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo về tác dụng chữa được bệnh, điều trị bệnh hay được quảng cáo dưới các hình thức thư cảm ơn của người bệnh, diễn viên, người nổi tiếng về sản phẩm chữa được bệnh, khỏi bệnh hoặc các hình thức tương tự, đó là các quảng cáo vi phạm quy định pháp luật, thổi phồng công dụng, lừa dối người tiêu dùng;

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo: Trước khi mua sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cần tìm hiểu thông tin về sản phẩm (vd như thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng, các cảnh báo sức khỏe) để chắc chắn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe của bản thân. Bên cạnh đó người tiêu dùng cũng có thể tìm hiểu thông tin về tình trạng lưu hành của sản phẩm, hiện tại trên trang thông tin điện tử và tổng hợp của Cục An toàn thực phẩm liên tục được cập nhật thông tin về các sản phẩm được đăng ký bản công bố sản phẩm và các sản phẩm bị thu hồi, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm.

Theo Sức khỏe Đời sống