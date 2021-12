Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra cảnh báo một số thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có nội dung vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Trong thời gian qua trên website: https://www.xn--daicotansuckhoe-q5b.vn/hang-chinh-hang đang quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Cốt Đan có nội dung vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Cốt Đan đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 1573/2021/ĐKSP ngày 18/02/2021 cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUBI (địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam), sản xuất tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA (địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 - QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam).

Trong thời gian vừa qua trên Facebook tại đường link: https://www.facebook.com/Tokyo-Res-1000-115665356471941 đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Res-1000 với nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng danh nghĩa bác sĩ, lời cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Res-1000 do CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NGỌC (Địa chỉ: DV22 - LK529 Khu đất dịch vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm; Sản phẩm được sản xuất tại: Hokoen Pharmaceutical Co., Ltd Địa chỉ: 1276-1, Utazu-cho, Ayauta-gun, Kagawa, Nhật Bản).

Trong thời gian vừa qua trên Facebook tại các đường link: https://www.facebook.com/ancan.xuatanubuou;

https://www.facebook.com/nutri.hang.16 đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ancan với nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng danh nghĩa bác sỹ, lời cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ancan do Công ty Cổ phần Triệu Sơn (Địa chỉ: Lô U16-12 khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm; Sản phẩm được sản xuất tại: Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Âu Cơ (Địa chỉ: Lô A2 CN1 Cụm CN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội);

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo Lao động online