Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo tới người tiêu dùng về 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành vi phạm về an toàn thực phẩm.

Sản phẩm vi phạm. Ảnh: VFA

Tiếp nhận thông tin phản ánh về việc trên thị trường đang xuất hiện các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành vi phạm, Cục An toàn thực phẩm đã kiểm tra, xác minh tại Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Anh (nay đổi tên là: Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế Haco), địa chỉ: Tập thể Đồng Xa số B10, ngõ 26, đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, TP. Hà Nội: Tại thời điểm kiểm tra, chính quyền địa phương đã xác nhận không có công ty hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Anh (nay đổi tên là: Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế Haco) không đủ điều kiện sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ ngày 1/7/2019 theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang lưu hành trên thị trường vi phạm về an toàn thực phẩm với thông tin và hình ảnh dưới đây. Người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh khi phát hiện các sản phẩm này đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VTV News