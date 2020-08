Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo một lô sữa tiệt trùng của Anh bị nhiễm vi sinh vật gây hư hỏng, không an toàn để tiêu thụ.

Ngày 12/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) thông báo về việc Công ty Sainsbury's của nước này đang tiến hành thu hồi lô sản phẩm sữa tiệt trùng Semi-Skimmed less than 2% fat UHT milk.

Sản phẩm này bị thu hồi do nhiễm vi sinh vật gây hư hỏng, không an toàn để tiêu thụ.

Chi tiết về sản phẩm bị cảnh báo:

- Tên sản phẩm: Sainsbury's semi-skimmed less than 2% fat UHT milk.

- Bao gói: 1 L.

- Hạn sử dụng: trước ngày 28/12/2020 và 29/12/2020.

- Mã: SKU 6647140

Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm đã thông báo đến cơ quan quản lý có thẩm quyền của Bộ Công thương để tiếp tục tìm hiểu thông tin, theo dõi và kiểm soát sản phẩm này.

Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cảnh báo này. Trên thị trường, hiện một số dòng sữa của Công ty Sainsbury's cũng đang được phân phối trên mạng xã hội.

Theo Báo điện tử Phụ nữ TP.HCM