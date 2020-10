Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 30/10 cho biết, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore phát hiện các chất cấm có trong một số loại thực phẩm bán tại Singapore.

Cục An toàn thực phẩm ngay lập tức đã tiến hành rà soát nội bộ. Kết quả cho thấy từ tháng 9/2014 đến nay, các sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam

Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

1. Sản phẩm Hamer Candies.

- Thành phần trên nhãn: Malt, Brown sugar, Coffee, Pomegranade, Ginseng Extract, Hydrolysed Protein, Enzymes, Cynomorium, Songaricum, Polusaccharides

- Dạng bào chế: Kẹo

- Nhà sản xuất: Không có thông tin

- Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa: - N-desmethyl Tadalafil

2. Sản phẩm Coco Curv

- Thành phần trên nhãn: Cocoa powder, Fructose, Non dairy cream, Hoodia, Guarana, Aloe vera

- Dạng bào chế: Gói bột

- Nhà sản xuất: Không có thông tin

- Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine 14.92mg/gói

3. Sản phẩm Choco Fit

- Thành phần trên nhãn: Cocoa powder, Non dairy creamer, Fructose, Hoodia, Guarana, Aloe vera

- Dạng bào chế: Gói

- Nhà sản xuất: Body Perfector Resources P.O Box 6243, Persiaran Dato Menteri, 40000

Shah Alam, Selangor

- Ly do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine

4. Sản phẩm Nutriline Thinsline

- Thành phần trên nhãn: Semen Coicis, Soy Protein, Acaiberry, Spirulina, Garcenia, Rhizoma Alismatis.

- Dạng bào chế: Gói bột 15g

- Phân phối bởi: Nutriline Concept Sdn. Bhd.

- Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa: Sibutramine 14.00mg/gói; 11.12mg/gói

5. Sản phẩm Nutriline Cleansline

- Thành phần trên nhãn: Psylium husk, lotus leaf, lemon, citric acid, maltodextrin, chlorophill, fructose, hawthornberry, amylase, protease, lipase, lactase, cellulase

- Dạng bào chế: Gói 10g

- Phân phối bởi: Nutriline Wellness S Bhd. (nhà buôn), Nutriline Concept Sdn. Bhd. (nhà bán lẻ)

- Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa Sennosides 11.84mg/gói, 8.29mg/gói

6. Sản phẩm Wholly Fitz "PASSION LEMON TEA" withGuarana Powder and Hoodia Gordonii Extract

- Thành phần trên nhãn: Passionfruit Juice Powder, Lemon Juice powder, fructooligosaccharides, Instant Tea Extract, Citric Acid, Guarana Powder, Hoodia Gordonii Extract, Green Coffee Bean Extract and Citrus Aurantium Extract. Contains acidity regulator as permitted food conditioner.

- Dạng bào chế: Gói bột 15g

- Nhà sản xuất: Không có thông tin

- Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine 14.62mg/gói; 13.14mg/gói

7. Sản phẩm Kimiso Dark Chocolate

- Thành phần trên nhãn: Cocoa Powder, Skim Milk Powder, Pomergranate Extract, Konjac Extract, Lactose, Kidney Bean, Acai Berry Extract.

- Dạng bào chế: Gói bột 15g

- Nhà sản xuất: Không có thông tin

- Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa: Sibutramine 1.44 mg/gói; Diphenhydra mine

8.44mg/gói

Sibutramine và Sennoside đều là các loại tân dược, không được phép sử dụng trong sản phẩm thực phẩm chức năng.



Hoạt chất Sibutramine từng được kê đơn thuốc giúp giảm cân, nhưng sau đó đã bị cấm tại Singapore từ năm 2010 do làm gia tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Còn Sennoside là tân dược dùng trong các thuốc có tính nhuận tràng, chỉ định dùng theo đơn.



Tại nước ta, ngày 8/6/2010, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine. Năm 2011, Cục đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất sibutramine do có tác dụng không mong muốn. Cục cũng rút số đăng ký của tất cả thuốc có chứa hoạt chất sibutramine.



Sildenafil là hoạt chất có trong các thuốc điều trị rối loạn cương dương là Viagra (sildenafil). Vì là thuốc điều trị, không phải là chất kích dục nên việc sử dụng như thế nào, thời gian bao lâu đều phải được bác sĩ chỉ định căn cứ vào tình trạng bệnh, lứa tuổi, không thể sử dụng tùy tiện.



Ngay cả với những trường hợp được chỉ định dùng các thuốc này cũng có thể dẫn đến các phản ứng. Mức độ nhẹ có thể chóng mặt, nhức đầu, tăng huyết áp, tăng nhịp tim còn nặng hơn có thể bị suy thận, suy gan, cương cứng dương vật kéo dài, thậm chí hoại tử, nhiễm trùng dương vật.



Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

Theo Sức khỏe & Đời sống