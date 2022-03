Một nhóm người lạ mặt lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân đồng bào dân tộc ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã mang các sản phẩm thực phẩm chức năng giới thiệu và bán với giá cao ngất ngưởng.

Ngày 10/3, trao đổi với phóng viên, Đại úy Trần Nam trung, Trưởng Công an xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết: Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Châu Phong nhận được thông tin, có một nhóm người lạ đến tuyên truyền, giới thiệu bán sản phẩm thực phẩm chức năng cho người dân trên địa bàn.

Phương thức của nhóm người này là đến những nơi có đông người dân đồng bào dân tộc tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng như: đông trùng hạ thảo; sữa ong chúa; các loại bình xịt dược liệu... với nhiều công dụng. Ngoài ra, để kích thích tính tò mò của người dân, nhóm người này còn quảng cáo, chỉ cần mua một sản phẩm sẽ được tặng thêm một hoặc hai sản phẩm khác đi kèm...

Người dân mang sản phầm đã mua đến Công an xã trả lại cho nhóm người bán hàng và nhận lại tiền

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, Công an xã Châu Phong đã tiếp cận nhóm người bán hàng và mời về trụ sở Công an xã Châu Phong để làm việc.

Qua quá trình làm việc, Công an xã Châu Phong nhận thấy nhóm người trên bán hàng chênh lệch rất nhiều so với hóa đơn họ cung cấp. Cụ thể, có những sản phẩm nhập có hóa đơn 80.000 đồng nhưng họ bán cho người dân với giá 1.300.000 đồng, cao gấp hàng chục lần giá nhập.

Xét thấy hành vi của nhóm người này có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi, Công an xã Châu Phong yêu cầu nhóm người này nhận lại hàng và trả lại tiền cho người dân. Qua đó đã có nhiều người dân mang sản phẩm đến trả với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Qua sự việc trên, Công an xã Châu Phong khuyến cáo người dân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa trước các chiêu trò lừa đảo bán hàng kém chất lượng tương tự, tránh thiệt hại về tài sản gây hệ lụy “tiền mất tật mang”.

Theo Công an Nhân dân