Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng tạm giữ 21.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Lực lượng QLTT kiểm tra và thu giữ số khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Đà Nẵng. Ảnh: QLTT.

Trưa ngày 28/7, Tổng cục QLTT cho biết: Đội QLTT số 5 (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Cục QLTT Đà Nẵng đã bất ngờ kiểm tra cơ sở có địa chỉ tại 123/34 Mẹ Suốt (01/123/34 Phạm Như Xương cũ) phát hiện một lượng lớn khẩu trang.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Phan Thị Hoan (sinh năm 1994), trú tại Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An là chủ lô hàng trên và là người đang thuê ngôi nhà tại địa chỉ số 123/34 Mẹ Suốt (01/123/34 Phạm Như Xương cũ) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng khẩu trang.

Qua kiểm đếm, lô hàng khẩu trang trên có tổng cộng 21.000 chiếc (gồm 15.000 chiếc khẩu trang loại 3 lớp và 6.000 chiếc khẩu trang 4 lớp) và 1 số bao bì để đóng hộp. Theo lời khai của bà Hoan, thì số khẩu trang trên bà đã mua của một đơn vị ở phía Bắc.

Hiện Cục QLTT Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên, tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Tại An Giang:

Vào lúc 8 giờ ngày 27/7, Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 4 và Công an phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra tại lề đường trước nhà số 249, Quốc lộ 91, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Theo Báo Tin tức