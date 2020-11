Nhiều đơn vị luôn quảng cáo nói quá công dụng của thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong khi đây là sản phẩm chỉ có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm triệu chứng, không có tác dụng điều trị.

Trong thời gian vừa qua, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế liên tục phát đi thông tin cảnh báo đến người tiêu dùng về việc qua công tác hậu kiểm hoạt động thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ/thực phẩm chức năng trên internet và môi trường mạng, cơ quan này đã phát hiện nhiều đơn vị vi phạm quy định về quảng cáo. Tuy nhiên, phần lớn các đơn vị lại không thừa nhận các website đang quảng cáo sản phẩm của mình và không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm trên các website đó...

Hàng loạt sản phẩm thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh

Trên các website/facebook: https://www.giamcantantaman24h.xyz, https://www.thuocxanh.vn, https://www.thanhxuanphunu.com, https://www.tantamanchinhhang.store, https://www.songkhoe247.asia, www.facebook.com/giamcangiambeotantaman đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tận Tân An vi phạm: gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Không nên tẩy chay TPCN nhưng cũng không nên tin vào quảng cáo sai sự thật.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH SM Solution Việt Nam, địa chỉ: phòng 802, tầng 8, tòa nhà VIC BUILDING, số 18 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH SM Solution Việt Nam không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH SM Solution Việt Nam, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tận Tân An trên các website nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website: www.yeuzym.xyz, www.lamdep.com, www.muasamphunu.com, www.hoannguyenplus.com, www.hoannguyennu.online đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Nguyên Nữ vi phạm: quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm; Sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Supharmco, địa chỉ: tầng 4, DV01-LK32 Khu đất dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Supharmco không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH Supharmco, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Nguyên Nữ trên các website nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website/facebook: https://www.doisongvaxahoi.site, https://www.cholesdios.com.vn, https://www.cholesdios.net/, http://www.dayluimomau.site/, https://www.phattrienvadilen.online, https://www.chatluongcuocsong.online/, https://www.facebook.com/CholesDiosHaMoMauMoGan đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Choles Dios vi phạm: gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Quảng cáo sản phẩm dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm; Sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Thương mại BTG, địa chỉ: tầng 7, tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Thương mại BTG không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH Thương mại BTG, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Choles Dios trên các website nêu trên.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo vi phạm trên website/kênh nêu trên.

Người tiêu dùng không tin vào những quảng cáo sai sự thật chữa bệnh nọ bệnh kia

Theo các chuyên gia thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm chức năng vốn là một sản phẩm tốt, hỗ trợ cho việc phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức năng nào đó của một hoặc nhiều bộ phận cơ thể. Ngoài ra, sản phẩm có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật... Vì thế, người tiêu dùng không tẩy chay thực phẩm chức năng nhưng không tin vào quảng cáo sai sự thật chữa bệnh nọ bệnh kia.

Nhiều đơn vị luôn quảng cáo nói quá công dụng của thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong khi đây là sản phẩm chỉ có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm triệu chứng, không có tác dụng điều trị, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. “Quảng cáo quá mức khiến người tiêu dùng tin theo, lúc họ mắc bệnh thay vì đến bệnh viện, họ lại tin vào quảng cáo dùng sản phẩm đó để chữa bệnh. Hậu quả bệnh sẽ nặng hơn, gây khó khăn cho việc điều trị bệnh, thậm chí với một số bệnh như ung thư sẽ mất đi “cơ hội vàng”, khi bệnh đã bước sang giai đoạn muộn”, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo.

Theo Sức khỏe & Đời sống