Chi cục An toàn thực phẩm Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu thu hồi tất cả sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi của...

Ngày 15.6, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế) vừa có quyết định hỏa tốc số 57/QĐ-ATTP về việc xử lý sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi của Công ty TNHH Phúc Hà (huyện An Lão).

Cụ thể, sau khi kiểm tra căn cứ tình hình thực tế, Công ty TNHH Phúc Hà sản xuất sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chưa có bản tự công bố sản phẩm; Chi Cục An toàn thực phẩm - Sở Y tế quyết định thu hồi tất cả các sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi của Công ty TNHH Phúc Hà, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP.Hải Phòng. Thời gian thu hồi sản phẩm từ ngày 12 đến ngày 15.6.

Công ty TNHH Phúc Hà chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm dưới sự giám sát của Chi Cục An toàn thực phẩm Hải Phòng và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi, Công ty TNHH Phúc Hà có trách nhiệm báo cáo về Chi Cục An toàn thực phẩm Hải Phòng và Phòng Y tế huyện An Lão về kết quả thu hồi.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 5.6, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở xuất nước uống đóng bình Trường Thành, địa chỉ thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Cơ sở sản xuất trên thuộc Công ty TNHH Phúc Hà, địa chỉ thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sử dụng nguồn nước được lấy trực tiếp từ mương phía sau để sản xuất nước uống đóng bình. Mương nước này là mương nước thải sinh hoạt của các hộ dân quanh khu vực thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão. Mỗi ngày cơ sở sản xuất đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 200 bình nước uống, mỗi bình dung tích 20 lít.

Đoàn kiểm tra đã mời Trung tâm y tế huyện An Lão phối hợp lấy ngẫu nhiên mẫu sản phẩm nước đóng bình đã hoàn chỉnh để kiểm nghiệm theo quy định; yêu cầu cơ sở tạm dừng lưu thông các sản phẩm nước đóng bình đã hoàn thiện và dừng hoạt động bơm nước từ mương để sản xuất cho đến khi có kết luận cuối cùng của Đoàn kiểm tra.

