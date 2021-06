2,5 tạ chân gà không rõ nguồn gốc được mua trôi nổi ngoài thị trường, sau đó mang về địa bàn thành phố Bắc Giang để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng buộc T.M.T (chủ hàng) tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hồi 9 h00 ngày 23.6.2021, tại Khu vực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Bắc Giang, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Công an TP. Bắc Giang tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 98A-369.14, lái xe kiêm chủ hàng là T.M.T (SN 1990, trú tại phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Quá trình kiểm tra, trên xe vận chuyển 250kg chân gà rút xương không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo T.M.T trình bày, toàn bộ số sản phẩm động vật trên được mua trôi nổi ngoài thị trường, sau đó mang về địa bàn TP. Bắc Giang để tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an TP. Bắc Giang đã tiến hành lập biên bản, bàn giao hồ sơ, hàng hóa, phương tiện cho Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang xử lý theo quy định của pháp luật và buộc tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trên.

Theo Lao động online