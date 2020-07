Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Viên bổ thảo mộc G Star có chất phenolphtalein lưu hành trên thị trường có dấu hiệu của việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Không mua, sử dụng TPBVSK Viên bổ thảo mộc G Star

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) nhận được phản ánh sản phẩm TPBVSK Viên bổ thảo mộc G Star của Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold có chứa chất phenolphtalein (Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold có địa chỉ: tầng 5, số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội là tổ chức công bố chịu trách nhiệm về sản phẩm theo Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 12239/2019/ĐKSP ngày 31/10/2019).

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Cục ATTP đã xác minh đối với đơn vị sản xuất, đơn vị công bố và đơn vị kiểm nghiệm, bước đầu ghi nhận như sau: kể từ thời điểm công bố, Công ty TNHH dược phẩm Fusi sản xuất cho Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold 01 lô sản phẩm TPBVSK Viên bổ thảo mộc G Star (lô sản phẩm: 012019, NSX: 16112019, HD: 15112022), Công ty TNHH dược phẩm Fusi đã gửi mẫu lưu đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm tra.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu lưu và nguyên liệu đầu vào do Công ty TNHH dược phẩm Fusi cung cấp âm tính với chất phenolphtalein. Công ty TNHH dược phẩm Fusi đã phân tích 08 điểm khác nhau của sản phẩm Viên bổ thảo mộc G Star báo chí phản ánh và mẫu lưu sản phẩm Viên bổ thảo mộc G Star tại Công ty.

Đối với đơn vị công bố sản phẩm là Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold, UBND xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã cung cấp thông tin: Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold không còn hoạt động tại địa chỉ: Tầng 5, số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Sản phẩm TPBVSK Viên bổ thảo mộc G Star có chất phenolphtalein lưu hành trên thị trường có dấu hiệu của việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, vụ việc có dấu hiệu hình sự, Cục An toàn thực phẩm đang trong quá trình phối hợp với cơ quan công an xử lý; chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố kiểm tra giám sát việc lưu hành sản phẩm TPBVSK Viên bổ thảo mộc G Star trên địa bàn.

Một sản phẩm TPBVSK có dấu hiệu bị làm giả (ảnh minh họa).

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo để người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star do Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold công bố nêu trên. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm này, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định.

Nhiều sản phẩm TPBVSK quảng cáo lập lờ như thuốc chữa bệnh

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua, trên các trang website: https://www.dinhtamangiac.xyz/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=chien_dich_thong_minh&utm_term=thong_minh3&gclid=CjwKCAjw_qb3BRAVEiwAvwq6VmZPhKHxuCuFV0GKNVojMJ0gC_LqEnzUh6Ip23Bik8GADD3PFowqOhoCnPUQAvD_BwE https://benhkhongu.com/bai-viet/toi-la-cu-cua-mat-ngu-kho-ngu-vay-ma-chi-dung-1-ngay-da-ngu-lai-duoc-ngay/ có nội dung quảng cáo các sản phẩm TPBVSK Định tâm an giấc và TPBVSK viên nén Liên Tâm An vi phạm quy định quảng cáo, công dụng không đúng sự thật. Đây là TPBVSK nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, lừa dối người tiêu dùng.

TPBVSK Định tâm an giấc do Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Nam Việt (địa chỉ: liền kề U09-49, khu D, khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội ) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

TPBVSK Viên nén Liên Tâm An do Công ty TNHH IPHA Công Nghệ (địa chỉ: thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục ATTP cũng cho biết, trong thời gian vừa qua, trên website https://tinthanggdp.com/thuc-pham-chuc-nang/thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-vien-nen-enerjoy-chai-30-vien.html có nội dung quảng cáo sản phẩm TPBVSK Enerjoy vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại Trí Mai (địa chỉ: C01-07 Tầng 1, Block C Hoàng Anh Riverview, 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 02, TP. Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Trên các website https://eva.vn/dang-dep/giam-can-moc-thao-giai-phap-dot-mo-ho-tro-giam-can-cuc-hieu-qua-c277a402985.html; https://nhathuoc115.vn/chi-tiet/giam-can-moc-thao; https://www.shopgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-moc-lan-ho-tro-giam-can-hieu-qua/ có nội dung quảng cáo sản phẩm TPBVSK Hỗ trợ giảm cân Mộc Thảo không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. TPBVSK Hỗ trợ giảm cân Mộc Thảo do Công ty TNHH RIPPLE VIỆT NAM (địa chỉ: tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sở hữu Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm, do nhà máy sản xuất - Công ty Cổ phần Truepharco (địa chỉ: thôn Nghĩa Hào, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).

Cục ATTP đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục ATTP sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục ATTP đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo Sức khỏe & Đời sống