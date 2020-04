Lũy kế từ ngày 31/1 đến ngày 13/4/2020, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 7.981 vụ; số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 3,68 tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất của lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố ngày 13/4/2020 cho biết, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Cùng với đó, các siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng lượng dự trữ hàng hóa nên nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm tương đối đầy đủ.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết, mặc dù đang trong cao điểm phòng, chống đại dịch Covid-19, nhưng nhiều cơ sở kinh doanh vẫn vi phạm, buôn bán khẩu trang không nguồn gốc, sản xuất khẩu trang và các thiết bị phòng chống dịch không đảm bảo chất lượng.

Điển hình, ngày 10/4/2020, Đội QLTT số 26, Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh của Công ty TNHH Hưng Thịnh tại khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 110.450 chiếc khẩu trang chống bụi 3 lớp KT5, 14.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn "Look at Me", 4.100 bộ quần áo bảo hộ, 600 chiếc kính đeo mắt bảo hộ không có nhãn mác, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình làm việc, Giám đốc Công ty khai nhận do biết nhu cầu lớn của người dân về mặt hàng khẩu trang, quần áo và kính bảo hộ y tế nên đã mua nguyên liệu, thuê gia công hàng hóa để bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật nêu trên. Hồ sơ vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đội QLTT số 9, Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh và Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận 9 kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Song Thiên (Công ty Song Thiên) do bà Nguyễn Thị Tuyết Minh làm Giám đốc có địa chỉ tại số 254/17K Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, th Công ty Song Thiên thành phố Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh xuất trình 1 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 1 hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm khẩu trang 4 lớp và 1 phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm khẩu trang 4 lớp.

Dây chuyền sản xuất khẩu trang nhái, không có lớp kháng khuẩn tại cơ sở trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện Công ty Song Thiên đang sản xuất khẩu trang 4 lớp nhưng vải không dệt được đưa vào máy ép khẩu trang mà thông qua ép nhiệt tạo thành khẩu trang bán thành phẩm.

Sau khi ép, cơ sở này dùng máy may đường viền khẩu trang, đính quai khẩu trang và in logo để tạo thành hàng hóa thành phẩm và đóng vào hộp, quy cách 50 chiếc/hộp.

Số thành phẩm sau khi sản xuất tại Công ty có 255 hộp khẩu trang, tương đương 11.250 chiếc. Trên hộp có nhãn ghi khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp, có nhãn UV MASK, nhà sản xuất Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Song Thiên, địa chỉ số 67/18 Trần Văn Kỷ, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Ngoài ra, tại Công ty còn có các bán thành phẩm gồm: 12.000 chiếc khẩu trang chưa may quai, chưa đóng vào hộp; 180 chiếc vỏ thùng carton, 1.600 chiếc vỏ hộp khẩu trang, có ghi khẩu trang kháng khuẩn, nhà sản xuất Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Song Thiên, địa chỉ số 67/18 Trần Văn Kỷ, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Với nguyên liệu sản xuất có 50 cuộn vải không dệt các loại, loại 10kg/cuộn, tương đương 500 kg và 06 cuộn vải không dệt đang sử dụng dở dang, tương đương 11 kg. Toàn bộ số nguyên liệu này do Việt Nam sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Về máy móc sản xuất tại Công ty có 1 máy ép khẩu trang, 1 máy đính quai khẩu trang, 1 máy ép nhiệt logo và 2 máy may đường viền khẩu trang do 3 nhân công trực tiếp sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh khai nhận, Công ty sản xuất bán và bán ra thị trường với giá 120.000 đồng/hộp, loại 50 chiếc/hộp.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Song Thiên có dấu hiệu vi phạm hành chính trong sản xuất hàng hóa là khẩu trang có bao bì hàng hóa giả mạo tên thương nhân, địa chỉ của thương nhân khác và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, để bình ổn thị trường hàng hóa nói chung cũng như các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nói riêng, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn, vật tư y tế.

Ngày 13/4/2020, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 16 cơ sở kinh doanh, trong đó, xử lý 2 cơ sở vi phạm; số tiền xử phạt hành chính là 15 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 31/1 đến ngày 13/4/2020, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 7.981 vụ; số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 3,68 tỷ đồng.

Theo Tạp chí Công thương