Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã phát đi cảnh báo về việc phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục linh Collagen có chất cấm Sibutramine.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trước đó Cục nhận được văn bản của Viện Dinh dưỡng quốc gia báo cáo kết quả mẫu giám sát phát hiện chất cấm Sibutramine trong mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (BVSK) Phục linh Collagen. Thông tin cụ thể như sau:

Tên sản phẩm: BVSK Phục linh Collagen; dạng viên nang 500mgx12 viên x3 vỉ/hộp.

Số lô: 20210326; Ngày sản xuất: 26/3/2021; hạn sử dụng: 25/3/2024; Nhà sản xuất: American Biological & Technology (HK) Limied, địa chỉ: 903 Donnies, HSE, 20 Luard Road, Wanchai, HK.

Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối bởi Sao Viet IMEC., JSC (số 28, ngõ 62 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội); XNCB số: 15076/2017/ATTP-XNCB.

Nơi lấy mẫu: Nhà thuốc Nam Hồng (số 36 Bùi Thị Xuân. khu đô thị Petro, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Chất cấm phát hiện: Sibutramine: 3,63g/100g (13,43 mg/viên).

Cục An toàn thực phẩm cho biết, theo Thông tư số 10/2021/TT-BYT, Sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm BVSK. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên.

Theo Phụ nữ Việt Nam