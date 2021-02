Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) vừa thu giữ và tiêu hủy 14 tấn sản phẩm gồm nầm lợn, trứng non không rõ nguồn gốc và 80 kg tôm sú bơm tạp chất.

Lực lượng QLTT kiểm tra số hàng hóa thu giữ. Ảnh: QLTT.

Ngày 1/2, theo Tổng cục QLTT, Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an huyện Quỳnh Lưu cùng các phòng chuyên môn UBND huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra xe ô tô container mang BKS 51C-74693 do ông Nguyễn Quang Vũ, sinh năm 1992, thường trú xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 14 tấn sản phẩm động vật (gồm thịt lợn, nầm lợn và trứng gà non) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có hồ sơ kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định.

Đội QLTT Số 4 đã phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ nói trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm tiêu hủy là 1 tỷ 482 triệu đồng.

Cùng với đó, Cục QLTT Hải Phòng cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu giám định, điều tra và xử lý vụ bơm tạp chất vào tôm sú ướp lạnh mà Cục phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố phát hiện mới đây.

Số tôm sú bơm tạp chất. Ảnh: QLTT.

