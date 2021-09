Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc dịp Tết Trung thu.

Cụ thể, hồi 17 giờ ngày 19/9, tại Quốc lộ 2, đoạn qua thôn Hòa Bình, xã Đội Bình, thành phố Tuyên Quang, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 20H-00084 do Lâm Minh Thuỷ, sinh năm 1970, trú tại Tổ 18, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang điều khiển và xe ô tô biển kiểm soát 22C-075.44 do Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1976, trú tại Tổ 1 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện hơn 1 tấn táo đỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xe ô tô biển kiển soát 22C-075.44 do Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1976, trú tại Tổ 1 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang điều khiển chở nhiều thùng táo không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, hồi 9 giờ 30 phút ngày 17/9, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tham gia đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bách hóa tổng hợp tại Tổ dân phố Tân Cương, thị trấn Hàm Yên, huyện Hàm Yên do ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1976, trú tại địa chỉ trên làm chủ cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh trên 500 đồ chơi nguy hiểm như kiếm, súng có đạn nhựa và hơn 2.400 đồ chơi trẻ em không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị thu giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều đồ chơi trẻ em nguy hiểm không rõ nguồn gốc được vận chuyển trái phép nhằm tiêu thụ trong dịp Trung thu tại Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát

Do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm, đồ chơi trẻ em của người dân trong dịp Tết Trung thu tăng cao, nhiều đối tượng đã lợi dụng buôn bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường để thu lợi bất chính. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu rõ nguồn gốc, nhãn mác sản phẩm để trở thành người tiêu dùng thông thái, tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân và gia đình.

Theo Báo Tin tức/ TTXVN