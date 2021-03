Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Tưởng, Phó chủ tịch UBND H.Cần Đước tỉnh Long An, cho biết, ngay sau khi phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM phản ánh, UBND xã Long Trạch đã làm việc với bà Lê Thị Ngọc Hằng, người đứng ra tổ chức buổi hội thảo nói về công dụng của sữa Alpha Lipid. Qua kiểm tra và tham khảo ý kiến chuyên gia, UBND xã cho biết, sản phẩm sữa này chỉ bổ sung canxi, vitamin… giúp cải thiện sức khỏe, chứ không trị bất cứ loại bệnh nào. “Chúng tôi yêu cầu bà Hằng không tổ chức tuyên truyền về sữa này vì chưa xin phép kinh doanh và chưa xin địa phương tổ chức hội thảo, họp nhóm. Đồng thời, cấm bà Hằng giới thiệu quá sự thật về sản phẩm, tránh gây hoang mang dư luận”, ông Tưởng nói. Riêng về hình thức xử phạt, ông Tưởng cho biết, chưa có dấu hiệu vi phạm vì bà Hằng cho rằng sữa này bà mua 30 lon về cho người nhà dùng, thấy tốt nên họp nhóm những người dân gần nhà để giới thiệu sản phẩm, chứ không phải đơn vị phân phối. Ngành chức năng và địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý ngay nếu phát hiện vi phạm. Khi chúng tôi đặt vấn đề này với Thanh tra Sở Y tế tỉnh Long An, ông Lý Quang Xuân, Chánh thanh tra sở thông tin: vấn đề này thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, ông Đoàn Thanh Chiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An, lại cho biết: “Chúng tôi chỉ mới nhận thông tin từ Báo Phụ Nữ TP.HCM, sẽ liên hệ về huyện đến nắm cụ thể thông tin”.