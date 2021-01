Do mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (chỉ tiêu Thủy ngân), lô mỹ phẩm Kem thoa mặt IQ đã bị cục quản lý Dược đình chỉ, lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Ảnh minh họa

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược thông báo:



Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô mỹ phẩm Kem thoa mặt IQ (IQ Vitamin E whitening melasma cream), trên nhãn sản phẩm ghi các nội dung: “ngày sản xuất: 10/02/2020; hạn sử dụng: 10/02/2023; SĐK: 0052/01/QLD-CL, sản xuất theo TCCB: 004755/18/CBMP-HCM; do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vương Kim Long sản xuất”. Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (chỉ tiêu Thủy ngân); Nhãn sản phẩm không ghi số lô sản phẩm theo quy định.



Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên, trả về cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.



Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vương Kim Long phải: Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Kem thoa mặt IQ (IQ Vitamin E whitening melasma cream) nêu trên. Tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 05/02/2021.



Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của doanh nghiệp. Xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/02/2021.

Trước đó, Cục quản lý dược cũng có công văn gửi các đơn vị liên quan về đình chỉ và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Theo đó, lô mỹ phẩm “SK8 Nano Whitening Nourishing Body Cleanser”, số lô: ZR03; NSX:12.10.2020; Hạn dùng: 12.10.2023; Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 121829/20/CBMPQLD cấp ngày 03/4/2020, do Công ty cổ phần sản xuất thương mại Frecos Á Châu nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN, đã bị thu hồi trên toàn quốc.



Công ty cổ phần sản xuất thương mại Frecos Á Châu phải: Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/01/2021.



Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo Tiền Phong online