Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm “Green Cross - Dung dịch rửa tay hương dưa táo 70ml” (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 187/19/CBMPBD), số lô: 3G4211310, do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam (28 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do, mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Green Cross Việt Nam gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30-12.

Bên cạnh đó, đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH Green Cross Việt Nam trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Theo Sài Gòn giải phóng online