Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa thông tin Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đào Hồng An Plus không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định quảng cáo.