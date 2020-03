Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi trên toàn quốc thuốc tiêm B-Comene (vitamin B complex) do mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Pyridoxin hydroclorid và Calci pantothenat.

Theo đó, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế yêu cầu, công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc phải: Gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc tiêm B-Comene (Vitamin B complex), SDK: VN-18188-14, số lô: 190813, NSX: 13/8/2019, HD: 12/08/2022 do Công ty Zhangjiakou Kaiwei Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất, công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhập khẩu và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên; gửi báo cáo thu hồi về cục Quản lý Dược, gửi kèm hồ sơ thu hồi thuốc theo quy định của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.



Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.



Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra và giám sát Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.



Thuốc tiêm B-Comene (vitamin B complex) dùng để phòng và điều trị bệnh Beri-beri; điều trị các trường hợp đau nhức dây thần kinh lưng, hông và dây thần kinh sinh ba (phối hợp với các vitamin B6 và B12); các trường hợp mệt mỏi, kém ăn, suy dinh dưỡng và rối loạn tiêu hoá.



Ngoài ra, thuốc còn dùng để phòng và điều trị các bệnh lý thiếu vitamin như nứt môi, viêm lưỡi, lở mép, bệnh Pellagra.



- Ðáp ứng các nhu cầu vitamin gia tăng trong thai kỳ, cho con bú.



- Ðiều trị phụ trợ trong bệnh lý gan, viêm dây thần kinh & viêm đa dây thần kinh.

Theo Tiền Phong online