Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa thông tin Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đào Hồng An Plus không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định quảng cáo.

Qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm cho biết, trong thời gian vừa qua trên các website:

https://www.facebook.com/DaoHongAnPlus2020/

https://phunuhiendai.vn/dao-hong-an-plus-co-thuc-su-tot-nhu-quang-cao-mua-san-pham-chinh-hang-o-dau-gia-bao-nhieu/

https://eva.vn/tin-tuc-suc-khoe/vien-uong-dao-hong-an-plus-co-tac-dung-nhu-the-nao-den-vong-1-cua-chi-em-c296a444228.html

https://alobacsi.com/vong-1-san-chac-tre-dep-tu-nhien-cung-kacip-fatimah-co-trong-dao-hong-an-plus-n411897.html

https://suckhoeso.vn/dao-hong-an-plus-%E2%80%93-nguoi-ban-dong-hanh-cung-phu-nu-viet-trong-hanh-trinh-cai-thien-vong-1-1462.html

có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đào Hồng An Plus không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định quảng cáo.

Ảnh minh hoạ

Sản phẩm này do CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MEDICOM (Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà Vimeco Lô E9 đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đào Hồng An Plus quảng cáo vi phạm ở các website nêu trên.

Theo Sức khỏe & Đời sống