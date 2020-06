Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế đã phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Định tâm an giấc và 9 sản phẩm khác vi phạm quảng cáo, quảng cáo như thuốc chữa bệnh.

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe GHV KSOL trên website https://ksol.vn/san-pham

Trong thời gian vừa qua trên các website https://ksol.vn/san-pham quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GHV KSOL với công dụng không đúng sự thật, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định về quảng cáo.

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe GHV BONE trên các website: https://bone.vn/san-pham và https://www.ghvbone-chinhhang.com/?gclid=EAIaIQobChMIpMOWgvrn6QIVSVRgCh089Q0DEAAYASAAEgJoV_D_BwE

Trong thời gian vừa qua trên website https://bone.vn/san-pham và https://www.ghvbone-chinhhang.com/?gclid=EAIaIQobChMIpMOWgvrn6QIVSVRgCh089Q0DEAAYASAAEgJoV_D_BwE quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GHV BONE với công dụng không đúng sự thật, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định về quảng cáo

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe GENK STF trên các website: https://genkstf.vn/san-pham và https://giahanpharmacy.vn/san-pham/genk-stf-phong-ngua-va-ho-tro-dieu-tri-ung-thu-100-vien.html?gclid=EAIaIQobChMIjJ6Nm-_n6QIVilVgCh0q2QkdEAAYASAAEgLDK_D_BwE

Trong thời gian vừa qua trên website https://genkstf.vn/san-pham và https://giahanpharmacy.vn/san-pham/genk-stf-phong-ngua-va-ho-tro-dieu-tri-ung-thu-100-vien.html?gclid=EAIaIQobChMIjJ6Nm-_n6QIVilVgCh0q2QkdEAAYASAAEgLDK_D_BwE quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GENK STF với công dụng không đúng sự thật, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định về quảng cáo

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Định tâm an giấc trên website http://ladi.demopage.me/5e831dbfca7d6c65b67e1851?utm_source=zalo&utm_medium=dinhtam&utm_campaign=zalo1

Trong thời gian vừa qua trên website http://ladi.demopage.me/5e831dbfca7d6c65b67e1851?utm_source=zalo&utm_medium=dinhtam&utm_campaign=zalo1 có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Định tâm an giấc vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty Cổ phần thiết bị y tế Nam Việt (Địa chỉ: Liền kề U05-49, khu D, khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Trong thời gian vừa qua trên các website https://bitly.com.vn/z7CqP, https://ikute.vn/shop/ho-tro-suc-khoe/vien-uong-trang-da-ho-tro-suc-khoe/vien-uong-trang-da-healthy-white-efferglow-cosmeheal/, https://truemart.vn/vien-uong-trang-da-cosmeheal-healthy-white-efferglow-p20229148.html và https://bitly.com.vn/fFFRJ quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe CosmeHeal Healthy White EfferGlow với công dụng không đúng sự thật, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định về quảng cáo.

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: GENERAL BALANCE OMEGA-3; GENERAL BALANCE PLANT BASED MSM; CK BALANCE POWER; GENERAL BALANCE PROBIOTICS trên một số website.

Trong thời gian vừa qua trên các website https://myphamannie.com/san-pham/vien-uong-general-balance-omega3-carecella/; https://www.facebook.com/110468807201108/posts/133394944908494/; http://lcishop.vn/product/ck-balance-power/ có quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GENERAL BALANCE OMEGA-3; GENERAL BALANCE PLANT BASED MSM; CK BALANCE POWER; GENERAL BALANCE PROBIOTICS vi phạm quy định quảng cáo.

Cụ thể, quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; quảng cáo thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định; quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nội dung gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Các sản phẩm này do công ty TNHH GCOOP Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 16, Daeha Business Center, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã mời công ty TNHH GCOOP Việt Nam lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GENERAL BALANCE OMEGA-3; GENERAL BALANCE PLANT BASED MSM; CK BALANCE POWER; GENERAL BALANCE PROBIOTICS đang quảng cáo trên các website https://myphamannie.com/san-pham/vien-uong-general-balance-omega3-carecella/; https://www.facebook.com/110468807201108/posts/133394944908494/; http://lcishop.vn/product/ck-balance-power/ không phải do công ty TNHH GCOOP Việt Nam thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên các website này.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GENERAL BALANCE OMEGA-3; GENERAL BALANCE PLANT BASED MSM; CK BALANCE POWER; GENERAL BALANCE PROBIOTICS tại các website nêu trên.

Trong thời gian vừa qua trên các website https://www.hangngoainhap.com.vn/460-nam-linh-chi-sung-huou-nhat-ban-chinh-hang-hop-240-vien-gia-tot.html, http://thuocgiamcanusa.com/nam-linh-chi-sung-huou-ket-hop-dong-trung-ha-thao-nhat-ban-chinh-hang-pid540.html và https://www.facebook.com/543647002476231/posts/1166192506888341/ quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe LINH CHI SỪNG HƯƠU ĐỎ JAPAN PREMIUM với công dụng không đúng sự thật, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định về quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, hiện Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý những vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng các sản phẩm kể trên, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo Cục An toàn thực phẩm, để mua được các sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đảm bảo an toàn người tiêu dùng cần: Lựa chọn và mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cơ quan chức năng xác nhận cho phép lưu hành (sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc sản phẩm đã được cấp công bố phù hợp quy định, an toàn thực phẩm ); Mua các sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, mua tại các cửa hàng có uy tín; Kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng của sản phẩm;

Người tiêu dùng tránh mua sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc, không qua kiểm soát (như hàng xách tay), quảng cáo và bán trên các trang web, mạng xã hội hoặc được tư vấn qua điện thoại, sử dụng hình ảnh bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo về tác dụng chữa được bệnh, điều trị bệnh hay được quảng cáo dưới các hình thức thư cảm ơn của người bệnh, diễn viên, người nổi tiếng về sản phẩm chữa được bệnh, khỏi bệnh hoặc các hình thức tương tự, đó là các quảng cáo vi phạm quy định pháp luật, thổi phồng công dụng, lừa dối người tiêu dùng;

Theo Sức khỏe & Đời sống